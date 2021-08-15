وتمكن بيندر دراج كي تي من تقديم آداء رائع في هذا السباق الذي أنهاه في 40 دقيقة و 46 ثانية و928 جزءا، وحل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي في المركز الثاني فيما احتل زميله الإسباني خورخي مارتين المركز الثالث.

