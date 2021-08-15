وتمكن بيندر دراج كي تي من تقديم آداء رائع في هذا السباق الذي أنهاه في 40 دقيقة و 46 ثانية و928 جزءا، وحل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي في المركز الثاني فيما احتل زميله الإسباني خورخي مارتين المركز الثالث.
بيندر يتوّج بسباق جائزة النمسا
وتمكن بيندر دراج كي تي من تقديم آداء رائع في هذا السباق الذي أنهاه في 40 دقيقة و 46 ثانية و928 جزءا، وحل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي في المركز الثاني فيما احتل زميله الإسباني خورخي مارتين المركز الثالث.
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