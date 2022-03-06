السباق شهد إثارة كبيرة حيث تصادم كل من خورخي مارتين الذي كان أول المنطلقين وفرانشيسكو بانيايا ليغادرا معا السباق حيث تم نقل مارتين إلى مركز طبي للخضوع إلى الكشوفات الطبية.

ونجح الإيطالي باستيانيني دراج دوكاتي في استغلال الحادث والمضي إلى مقدمة السباق ليقتلع التتويج بعد أن اجتاز خط النهاية في اثنتين واربعين دقيقة وثلاث عشرة ثانية ومائة وثمانية وتسعين جزءا (42:13.198 )، فيما حل الجنوب إفريقي براد بيندر في المركز الثاني أمام الاسباني بول اسبارغارو الذي احتل المركز الثالث.

قال باستيانيني المنتشي بفوزه "أعتقد الآن أنه أمر لا يصدق"، مضيفاً "في النهاية، كان بول قريباً مني. لقد فهمت أنه يمكنني الآن محاولة الفوز بالسباق، وتخطيت بول عند المنعطف الأوّل بعد خروجه عن المسار التسابقي".

فوز ودموع

وأشاد باستيانيني بمؤسس الفريق فاوستو غريزيني، بطل العالم مرتين في فئة 125 سنتم مكعب والذي توفي عن 60 عاماً العام الماضي بسبب فيروس كورونا، قائلاً "أهدي هذا الفوز لفاوستو. لقد دفعني كثيراً من السماء، وهو أمر رائع لكل الفريق. أعتقد أننا كنا جميعاً نبكي".

ولم يتمكن بطل العالم ست مرات الإسباني مارك ماركيز (هوندا) الذي عانى من مشكلات جسدية في العام الماضي من احتلال أفضل من المركز الخامس خلف إسباني آخر أليكس إسبارغارو، فيما وصل حامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) تاسعاً.

قال كوارتارارو المنطلق من المركز الحادي عشر والذي عانى خلال السباق من ضغط الهواء في اطارات دراجته وغياب السرعة القصوى "الأمر المحبط هو أنني أبذل قصارى جهدي. أنا هنا بالتأكيد لتحقيق نتيجة جيدة ولكن حللت في المركز التاسع على حلبة فزت فيها العام الماضي".

وأضاف "إنه أمر مؤلم ولكن عليك أن تظل قوياً. الشيء الأكثر أهمية هو أن تضع في اعتبارك أنه، بغض النظر عن المركز، فإنك تقدم كل ما لديك واليوم، بصدق، لم يكن بإمكاني القيام بعمل أفضل. لذلك سنكون بحاجة إلى إيجاد حل".

واحكم باستيانيني المنطلق من المركز الثاني قبضته على الصدارة قبل أربع لفات من النهاية على حساب إسبارغارو.

وتوج الدراج الإيطالي، ابن الـ 24 عاماً، في فئة موتو2 عام 2020، قبل أن يصعد إلى منصة التتويج مرتين في المركز الثالث في موتو جي بي عام 2021.

وفي فئة الموتو 2، فاز الإيطالي شيليستينو شييتي بالسباق، بعد أن أنهاه في تسع وثلاثين دقيقة وثلاث وخمسين ثانية وست مائة وسبع وثلاثين جزءا، وذهب المركز الثاني للإسباني آرون كانيت، فيما احتل البريطاني سام لوويس المركز الثالث في السباق.