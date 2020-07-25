ماركيز ينسحب من جائزة الأندلس

وأورد حساب البطولة على موقع "تويتر"، "مارك ماركيز لن يبدأ سباق جائزة الأندلس الكبرى غداً"، والتي تقام على حلبة خيريز الإسبانية.

وكان فريق هوندا قد أشار اليوم إلى أن ماركيز لن يخوض التجارب الرسمية السبت، علماً بأنه شارك في الجولة الأخيرة من التجارب الحرة التي أقيمت في وقت سابق السبت، بعدما غاب عن تلك التي أقيمت أمس الجمعة.

لكنه عاد وأوضح أن ماركيز يتشاور مع المقربين منه من أجل "اتخاذ القرار النهائي بشأن جائزة الأندلس الكبرى".

وكان الفريق قد منح دراجه البالغ من العمر 27 عاماً، والباحث عن لقبه السابع في "موتو جي بي"، الضوء الأخضر الخميس لخوض المرحلة الثانية من بطولة العالم للفئة الأولى.

وأتى ذلك بعد يومين فقط من خضوع ماركيز لعملية جراحية لمعالجة كسر في العضد الأيمن أصيب به جراء سقوطه على حلبة خيريز في جائزة إسبانيا الكبرى الأحد الماضي، والتي كانت المرحلة الأولى من البطولة لفئة "موتو جي بي" بتأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأتى خروج ماركيز عن المسار لفقدانه السيطرة على دراجته في اللفة 20 من السباق الذي انتهى بتحقيق الفرنسي فابيو كارتارارو (ياماها) فوزه الأول في موتو جي بي.

وكما السباق الأول، حقق كارتارارو المركز الأول في التجارب الرسمية السبت، لينطلق غداً من الصدارة.