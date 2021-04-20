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الدوري الإسباني
بطولة العالم للموتو جي بي

سوزوكي يجدد التزامه ببطولة العالم للموتو جي بي

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أعلن الصانع الياباني سوزوكي الثلاثاء تجديد التزامه بالمشاركة في بطولة العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي من عام 2022 حتى 2026، ليحذو حذو ياماها وهوندا ودوكاتي و"كا تي أم".

AFP

وأفاد سوزوكي في بيان مشترك مع "دورنا" الجهة المروجة للبطولة العالمية "تم توقيع عقد مع مروج الفئة، دورنا، من أجل تجديد الالتزام ببطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي خلال الفترة الممتدة من 2022 حتى 2026".

وأحرز سوزوكي، العائد إلى منافسات الفئة الملكة في عام 2015 بعد ثلاثة أعوام من الغياب، لقب الدراجين العام الماضي مع الإسباني جوان مير، والفرق بفضل حلول مواطن الأخير، أليكس رينس في المركز الثالث.

وجدد سوزوكي ثقته بالثنائي الإسباني هذا العام.

ويحتل مير المركز الخامس (38 نقطة) ورينس السابع توالياً في ترتيب الدراجين بعد 3 جولات على بداية البطولة، فيما يتصدر الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) الترتيب برصيد 61 نقطة من فوزين.

أما سوزوكي فيحتل المركز الثالث بين الصانعين والثاني بين الفرق.

وتستضيف حلبة خيريس الإسبانية الجولة الرابعة من المنافسات في 2 أيار/مايو المقبل.
 

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