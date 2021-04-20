سوزوكي يجدد التزامه ببطولة العالم للموتو جي بي

وأفاد سوزوكي في بيان مشترك مع "دورنا" الجهة المروجة للبطولة العالمية "تم توقيع عقد مع مروج الفئة، دورنا، من أجل تجديد الالتزام ببطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي خلال الفترة الممتدة من 2022 حتى 2026".

وأحرز سوزوكي، العائد إلى منافسات الفئة الملكة في عام 2015 بعد ثلاثة أعوام من الغياب، لقب الدراجين العام الماضي مع الإسباني جوان مير، والفرق بفضل حلول مواطن الأخير، أليكس رينس في المركز الثالث.

وجدد سوزوكي ثقته بالثنائي الإسباني هذا العام.

ويحتل مير المركز الخامس (38 نقطة) ورينس السابع توالياً في ترتيب الدراجين بعد 3 جولات على بداية البطولة، فيما يتصدر الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) الترتيب برصيد 61 نقطة من فوزين.

أما سوزوكي فيحتل المركز الثالث بين الصانعين والثاني بين الفرق.

وتستضيف حلبة خيريس الإسبانية الجولة الرابعة من المنافسات في 2 أيار/مايو المقبل.

