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دوري أبطال أوروبا
بطولة العالم للموتو جي بي

سقوط قوي لماركيز في التجارب الحرة

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تعرض دراج هوندا الإسباني مارك ماركيز المرشح للقب السادس في بطولة العالم للدراجات النارية في سباق جائزة تايلاند الكبرى، لسقوط قوي في الحصة الأولى من التجارب الحرة الجمعة.

AFP

وبقي البطل الإسباني بضع دقائق مقرفصاً على الأرض قبل النهوض والابتعاد عن مكان الحادث وهو يعرج وبمساعدة بعض العاملين في الحلبة. ومع ذلك رفض الاستلقاء على النقالة ثم توجه إلى المركز الطبي لإجراء الفحوصات.

وقال فريقه في حسابه على تويتر بعد الحادث أنه جاهز للمشاركة في الحصة الثانية من التجارب الحرة على الرغم من "ألم في الوركين والظهر والساقين".

ويتصدر ماركيز (26 عاما) بطولة العالم حاليا برصيد 98 نقطة متقدما على الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، وهو يملك فرصة حسم اللقب الأحد.
 

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