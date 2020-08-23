تجاوزان حاسمان لأوليفيرا في المنعطف الأخير

وفي سباق مثير على حلبة سبيلبرغ في النمسا، دخل اسبارارو (كاي تي ام) اللفة الاخيرة في الصدارة الا ان ميلر سائق دوكاتي نجح في تجاوزه.

وفي الوقت الذي كان يتصارع فيه الثنائي في المنعطف الاخير، نجح اوليفيرا في تجاوزهما ليحقق اول فوز لبلاده على الاطلاق في فئة موتو جي بي، فيما حل الاسترالي ثانيا واسبارغارو ثالثا.

أما متصدر التتيب العام الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) حل في المركز 13 الا انه حافظ على صدارة السائقين.

وقال اوليفيرا "لقد تفاجأت كثيرا. لأنني تجاوزت خط النهاية ورأيت العلم الاسود والابيض ولم يكن احد من حولي وقلت لنفسي +سأفوز+ كان امرا رائعا".

وتوقف السباق عندما انزلق الاسباني مافريك فيناليس درّاج ياماها على الحلبة قبل أن تصطدم دراجته بأحد حواجز السلامة.

وتسبب التوقف بتراجع الاسباني خوان مير (سوزوكي) الذي كان في الطليعة حيث لم يكن بإمكانه تغيير الاطارات الامامية فيما استفادت الفرق الاخرى من التوفق لتغيير اطاراتها.

وحل متصدر ترتيب بطولة العالم الفرنسي فابيو كوراتارارو (دوكاتي) في المركز الثالث عشر.

ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة ستيريا الكبرى:

1- البرتغالي ميغيل اوليفيرا (كاي تي ام) 16:56,025 دقيقة

2- الاسترالي جاك ميلر (براماك رايسينغ) بفارق 0,316 ثانية

3- الاسباني بول اسبارغارو (كاي تي ام) بفارق 0,540 ث

4- الاسباني خوان مير (سوزوكي) بفارق 0,641 ث

5- الايطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق 1,414 ث



ترتيب بطولة العالم بعد الجولة الخامسة:

1- الفرنسي فابيو كوارتارو 70 نقطة

2- الايطالي أندريا دوفيتسيوزو 67

3- الاسترالي جاك ميلر 56

4- الروسي براد بيندر 49

5- الاسباني مافيريك فيناليس 48



فوز اول لبيزيكي في موتو 2 بعد خطأ مارتن

وخطف الايطالي ماركو بيزيكي (كاليكس) فوزه الاول في فئة موتو 2 رغم تجاوزه الخط ثانيا، مستفيدا من تخسير الاسباني خورخي مارتن (كاليكس) الذي كان اول الواصلين، مركزا بسبب خروجه عن المسار في المنعطف الاخير.

وقال بيزيكي (21 عاما) "أنا سعيد جدا. لا يمكنني أن أصف شعوري وقد بكيتُ مثل الطفل".

وتابع "لم أكن قويا كفاية في الكبح من أجل تجاوزه (مارتن)، لذا حاولت أن أدفعه لارتكاب الخطأ".

وسيطر مارتن الذي انطلق من المركز الثاني، على سباق يشكل المرحلة السادسة في فئتي موتو 3 وموتو 2 والخامسة في الفئة الكبرى موتو جي بي من الموسم المتأخر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وصمد في اللفات الاخيرة امام عودة بيزيكي القوية، الا انه خرج الى العشب في المنعطف الاخير ما أدى الى تخسيره مركزا.

وقال مارتن الذي أحرز المركز الاول في جائزة النمسا الكبرى على الحلبة ذاتها الاسبوع الماضي "أعتقد أنني لم ألمسه (العشب)، يجب أن أراجع ذلك بالصور".

وتابع "لقد فزنا بالسباق الفعلي وأنا سعيد بأدائي".

وحل الاسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) في المركز الثالث والياباني تيتسوتا ناغاشيما (كاليكس) رابعا.

واكتفى الايطالي لوكا ماريني (كاليكس)، متصدر الترتيب العام، في المركز السادس، الا انه حافظ على صدارة الترتيب بفارق ثماني نقاط عن مارتن.

وشهدت اللفات الاولى من السباق صدامات عدة ادت الى خروج الاسباني آرون كانيت الذي انطلق من المركز الاول، اضافة الى البريطاني سام لويس.

ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة ستيريا الكبرى:

1- الايطالي ماركو بيزيكي (كاليكس) 37:12,461 دقيقة

2- الاسباني خورخي مارتن (كاليكس) التوقيت عينه

3- الاسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) بفارق 1,027 ثانية

4- الياباني تيتسوتا ناغاشيما (كاليكس) بفارق 1,974 ث

5- السويسري توماس لوثي (كاليكس) بفارق 3,230 ث

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة السادسة:

1- الايطالي لوكا ماريني 87 نقطة

2- الايطالي اينيا باستيانيني 79

3- الاسباني خورخي مارتن 79

4- الياباني تيستوتا ناغاشيما 58

5- الايطالي ماركو بيزيكي 65



فوز أول لليافع فييتي في موتو 3

وأحرز الايطالي تشيليستينو فييتي (كاي تي ام) المركز الأول في فئة موتو 3، محققا فوزه الاول في بطولة العالم، فيما سقط البريطاني جون ماكفي عن دراجته قبل بضع لفات من النهاية.

وتقدم فييتي (18 عاما) في السباق على مواطنه طوني أربولينو (هوندا) الذي حل ثانيا بعد صراع محتدم بينهما حتى المنعطفات الاخيرة، فيما جاء الياباني آي أوغورا (هوندا) ثالثا.

وقال فييتي بعد الفوز "كان سباقا صعبا (...) إنه أفضل يوم في حياتي".

أما متصدر الترتيب العام الاسباني البرت اريناس (كاي تي ام) الذي حقق الاحد الفائت لقب جائزة النمسا الكبرى على الحلبة عينها، حل خامسا الا انه حافظ على صدارته بفارق 25 نقطة عن أوغورا الذي خطف الوصافة من ماكفي (هوندا).

ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة ستيريا الكبرى:

1- الايطالي تشليستينو فييتي (كاي تي ام) 37:10,319 دقيقة

2- الايطالي طوني أربولينو (هوندا) بفارق 0,410 ثانية

3- الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,938 ث

4- الاسباني غابريال رودريغو (هوندا) بفارق 1,182 ث

5- الاسباني البرت اريناس (كاي تي ام) بفارق 1,380 ث

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة السادسة:

1- الاسباني البرت اريناس 106 نقاط

2- الياباني آي أوغورا 81

3- البريطاني جون ماكفي 67

4- الايطالي تيليستينو فييتي 66

5- الايطالي طوني أربولينو 60

