وتقام بطولة العالم في قطر ابتداء من يوم الاثنين 15 نوفمبر وحتى السبت 20 نوفمبر 2021.

وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للبادل في الشرق الأوسط وفي القارة الآسيوية ككل، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في تطور هذه الرياضة. وستشهد بطولة هذا العام، والتي يعمل على تنظيمها الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة، مشاركة 320 لاعب ولاعبة من 16 بلداً، وستجري فعالياتها في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.

واحتضنت دبي التصفيات الآسيوية الإفريقية للبطولة العالمية بمشاركة ستة منتخبات للحصول على بطاقة واحدة، قسمت على مجموعتين وجاءت الشكل التالي:

المجموعة الأولى: اليابان، مصر، والإمارات العربية.

المجموعة الثانية: قطر، السنغال وإيران.

المنتخب القطري أنهى مهمة التصفيات بالعلامة الكاملة بعدما فاز في الدور الأول على السنغال وإيران وبعدها على صاحب الأرض المنتخب الإماراتي في نصف النهائي قبل أن يتجاوز اليابان في المشهد الختامي للتصفيات.





وضم المنتخب القطري الذي عسكر في مدينة فالنسيا الإسبانية قبل البطولة 8 لاعبين هم: عبد العزيز صلاح الكواري، محمد سعدون الكواري، خالد الكواري، عبدالله الحجي، محمد عبدالله، جبر المطوع، عيسى شنان، وموسى شنان.

وشهدت رياضة "تنس البادل" تطوراً كبيراً في المنطقة بالآونة الأخيرة ما زاد من شعبيتها وجعل فئة كبيرة من المجتمع تمارسها بانتظام وهذا ما دعا القائمين على اللعبة الاهتمام بها أكثر لتخرج من دائرة الهواية إلى قمة الاحتراف.

وباتت رياضة البادل واحدة من أكثر الرياضات سريعة الانتشار في دولة قطر، حيث انتشرت ملاعب البادل في العديد من مناطق البلاد.

وتجمع هذه اللعبة بين التنس والاسكواش في آن واحد ما ساهم في انتشارها لأسباب عديدة منها قلة المتطلبات فهي تحتاج فقط لاعبين في كل فريق ومساحدة محدودة بالاضافة لمضارب صلبة لا تحتوي على الأوتار الأمر الذي جعلها محط أنظار كافة الفئات العمرية من الجنسين.