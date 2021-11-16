انطلاق منافسات بطولة العالم للبادل في الدوحة من قبل beIN SPORTS November 16, 2021 09:04 3:56 دقيقة بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم للبادل. تقارير إخبارية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بطولة العالم للبادل – قطر 2020 -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين الكاميرون وكوت ديفوار 2:44 دقيقة مواجهة حاسمة بين هولندا والنرويج 1:01 دقيقة ماذا قال تشيتشي قبل مواجهة الأرجنتين ؟ 3:56 دقيقة انطلاق منافسات بطولة العالم للبادل في الدوحة 0:57 دقيقة هازاكيس يواجه صنداونز في النهائي 1:24 دقيقة واشنطن سبيريت يواجه شيكاغو ريد ستارز في النهائي 3:52 دقيقة اسكتلندا تواصل نتائجها الرائعة وتهزم الدنمارك 0:36 دقيقة المنتخب السعودي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية 3:04 دقيقة سويسرا تظفر ببطاقة التأهل إلى مونديال قطر 5:54 دقيقة إنكلترا تكتسح سان مارينو وتبلغ مونديال قطر