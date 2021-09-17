انتشار واسع لرياضة "البادل" في دولة قطر من قبل beIN SPORTS September 17, 2021 19:03 2:18 دقيقة في زمن قياسي انتشرت لعبة تنس البادل، وتوسّعت على مستوى العالم وخصوصا في دولة قطر حيث انتشرت ملاعب البادل في العديد من مناطق البلاد. تقارير إخبارية رياضات أخرى البادل دولة قطر تنس البادل -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة العطية يتوج بالمرحلة الرابعة من رالي أبوظبي 0:42 دقيقة مدرّب اليابان يتطلع لحصد النقاط الثلاث أمام فيتنام 0:50 دقيقة معاقبة يوكيتش بالإيقاف مباراة واحدة 1:17 دقيقة أستراليا تواصل استعداداتها لمواجهة السعودية 1:15 دقيقة سيدات الجيش الملكي يخسرن أمام فيهيغا كوينـز 4:08 دقيقة لبنان يستعد بشكل مثالي لمواجهة إيران 0:35 دقيقة ميسي يتمرن مع الأرجنتين بعد تعافيه من الإصابة 0:45 دقيقة المنتخب الأردني يواجه كوسوفو ودياً 1:16 دقيقة زكرياء أبو خلال في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:34 دقيقة موراي يضمن بطاقة العبور لثاني أدوار ستوكهولم