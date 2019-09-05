وقاد يانيس أنتيتوكونمبو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين مع فريقه ميلووكي باكس، منتخب اليونان إلى الدور الثاني بفوزه على نيوزيلندا بنتيجة 103-97.

وسجل ابن الـ24 عامًا 24 نقطة إضافة لـ10 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسط هتافات الجماهير التي رددت طوال المباراة "أفضل لاعب، أفضل لاعب".

فيما لم تساهم نقاط كوري ويبستر الـ31 الأعلى في اللقاء تجنيب فريقه الخسارة أمام وصيف مونديال 2006 وبطل أوروبا 2005.

ودخل المنتخبان المباراة بفوز وهزيمة بعد الجولة الثانية، وكان كل منهما بحاجة للانتصار لحجز بطاقة التأهل الأخيرة عن المجموعة السادسة برفقة البرازيل المتصدرة، التي فازت على مونتينيغرو 84-73 في لقاء هامشي.

تأهل من أول مشاركة

وفي المجموعة الخامسة، تأهلت تشيكيا إلى الدور الثاني من أول مشاركة لها في نهائيات كأس العالم برفقة الولايات المتحدة الأميركية، بتغلبها على المنتخب التركي بنتيجة 91-76.

واستهل الأتراك مشوارهم في البطولة بفوز على اليابان قبل أن يسقطوا أمام المنتخب الأميركي في مباراة مثيرة بعد التمديد بعدما أهدروا أربع رميات حرة قبل ثماني ثوان من النهاية، ليخسروا بنتيجة 93-92. فيما سقطت تشيكيا أولاً أمام الولايات المتحدة قبل أن تفوز على اليابان.

وشهدت المباراة تألق العديد من اللاعبين التشيكيين إذ تجاوز خمسة منهم عتبة العشر نقاط، حيث سجل اللاعب فويتك هروبان 18 نقطة أضاف إليها توماس ساتورانسكي لاعب شيكاغو بولز الأميركي 11 نقطة مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

فيما لم تساهم نقاط سيدي عثمان لاعب كليفلاند كافالييرز الأميركي الـ24، والذي أهدر آخر رميتين حرتين أمام الولايات المتحدة في الثواني الأخيرة، في تأهل بلاده التي استضافت نسخة العام2010 وحلت وصيفة، إلى الدور المقبل.

وقال أوندري بالفين الذي اختير أفضل لاعب في اللقاء بفضل تسجيله 18 نقطة و11 متابعة "لقد صنعنا التاريخ لبلدينا وهذا أمر رائع. لا زلنا نفتقد أحد أفضل لاعبينا، يان فيسلي، لذا أتخيل فقط كيف سنلعب معه. اليوم قاتلنا بقلب كبير".

من جهته أبداً المدرب رونن غينزبرغ إعجابه بأداء لاعبيه "لقد لعب فريقنا بطريقة رائعة. لقد فعلوا أكثر مما طلبت منهم، إنهم أسود وسنحتفل بهذا الفوز لوقت طويل، على الصعيد الشخصي وفي البلاد".

وفي المباراة الأخرى، اكتسح المنتخب الأميركي المتأهل بعد فوزين في أول مباراتين، اليابان بنتيجة 98-45 التي ودعت البطولة خالية الوفاض بثلاث هزائم.

أستراليا وفرنسا تتصدران

وحسمت أستراليا صدارة المجموعة الثامنة بفوزها على ليتوانيا 87-82 في لقاء مثير بعد أن ضمن المنتخبان تأهلهما إلى الدور المقبل بعد الجولة الثانية بفضل انتصارات على كندا والسنغال.

وكان باتي ميلز لاعب سان أنطونيو سبيرز وآرون باينز لاعب فينكس صنز أفضل مسجلين في اللقاء برصيد 23 و21 نقطة على التوالي.

في المباراة الأخرى من المجموعة نفسها، تغلب المنتخب الكندي على نظيره السنغالي 82-90 في لقاء هامشي بعد أن ودعا البطولة من الدور الأول.

وحسمت فرنسا صدارة المجموعة السابعة بفوزها على جمهورية الدومينيكان 90-56 بعد أن ضمن المنتخبان بلوغهما الدور المقبل بعد الجولة الثانية.

واجتاز أربعة لاعبين من المنتخب الفرنسي حاجز العشر نقاط كان ناندو دي كولو أفضلهم بـ15 نقطة.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة عينها، ودع المنتخب الأردني البطولة بخسارة ثالثة توالياً عندما سقط أمام المانيا 62-96.

وتوزّع الفرق الـ16 المتأهلة إلى الدور الثاني على أربع مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات بينها منتخبان متأهلان عن المجموعة ذاتها في الدور الأول.

ويخوض كل منتخب مباراتين في الدور الثاني (لا يواجه المنتخب الذي لعب ضده في الدور الأول)، على أن يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي. يشار إلى أن النتائج التي حققها كل منتخب في الدور الأول، يحملها معه إلى الثاني.

وتلعب الأرجنتين وبولندا وفنزويلا وروسيا ضمن المجموعة التاسعة، وصربيا وإسبانيا وإيطاليا وبورتوريكو ضمن العاشرة، والولايات المتحدة والبرازيل واليونان وتشيكيا ضمن الحادية عشرة، وفرنسا وأستراليا وليتوانيا وجمهورية الدومينيكان ضمن الثانية عشرة.

ووزعت المنتخبات الـ16 التي خرجت من الدور الأول على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات تتنافس بنفس نظام الدور الثاني وذلك لتحديد المراكز من 17 إلى 32.

ويلعب الأردن ضمن مجموعة ألمانيا وكندا والسنغال، فيما تلعب تونس ضمن مجموعة إيران وأنغولا والفيليبين.