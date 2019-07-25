مونديال السلة 2019: لوف ينضمّ لقائمة الغائبين عن المنتخب الأميركي

وأعلن موقع "أثلتيك" الرياضي الأربعاء أن لوف المتوّج بلقب الدوري مع كليفلاند عام 2016 والفائز بالميدالية الذهبية مع المنتخب الأميركي في أولمبياد لندن 2012 وبذهبية بطولة العالم في تركيا 2010، أعلم مدرب المنتخب غريغ بوبوفيتش قراره بعدم الالتحاق بصفوف الفريق.



وانضم ابن الـ 30 عاما إلى قائمة كبيرة من لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين رفضوا اللعب للمنتخب على غرار كل من الهداف وأفضل لاعب في الدوري عام 2018 جيمس هاردن، أنطوني ديفيس المنتقل حديثا إلى لوس أنجليس ليكرز، داميان ليلارد لاعب ارتكاز بورتلاند ترايل بلايزرز، توبياس هاريس، ديمار ديروزان، إريك غوردون، سي جاي ماكولوم، برادلي بيل والموهبة الصاعدة زيون وليامسون.

وتأتي هذه الغيابات بسبب تفضيل بعض اللاعبين الانصراف لتحضيرات فرقهم للموسم المقبل، فيما سيغيب آخرون لأسباب شخصية.

وكان أعلن في وقت سابق كل من "الملك" ليبرون جيمس، ستيفن كوري، كواي لينارد وراسل وستبروك غيابهم عن البطولة العالمية، فيما لن يشارك كلاي طومسون وكيفن دورانت بسبب الإصابة.

في المقابل من المتوقع أن يلتحق كايل لاوري المتوّج بلقب الدوري مع تورونتو رابتورز والذي خضع لجراحة في إبهامه، وكيمبا ووكر (بوسطن سلتكس) وكريس ميدلتون (ميلووكي باكس) بمنتخب بلادهم الذي يخوض معسكرا تدريبيا في لاس فيغاس بين 5 و9 آب/أغسطس، قبل أن يلعب مباراة ودية أمام أستراليا تحضيرا لمونديال الصين المقام بين 31 منه و15 أيلول/سبتمبر.

ويشارك المنتخب الأميركي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين والساعي للقبه الثالث تواليا في انجاز غير مسبوق، ضمن المجموعة الخامسة مع تركيا، جمهورية التشيك، واليابان، في المونديال الذي يشارك فيه منتخبان عربيان هما تونس والأردن.

