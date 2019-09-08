مونديال السلة 2019: إسبانيا تصدم صربيا

وضربت إسبانيا بقيادة ريكي روبيو نجم فينيكس صنز الأميركي موعدا في الدور ربع النهائي مع بولندا مفاجأة البطولة الحالية بعد غد الثلاثاء، في حين تلتقي صربيا مع الأرجنتين في اليوم ذاته.

وكان المنتخبان ضمنا التأهل إلى ربع النهائي قبل المواجهة النارية بينهما لكن صدارة المجموعة وإمكانية خوض مباراة أسهل على الورق شكلت حافزا لحسمها في مصلحة أحدهما.

وقدم المنتخب الصربي وصيف بطل العالم 2014 وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، عروضا لافتة في مبارياته الأربع السابقة في البطولة حتى أن النقاد رشحوه لمنافسة المنتخب الأميركي على إحراز اللقب، لكنه وجد نفسه أمام ند عنيد اليوم.

وبعد أن استهل المنتخب الإسباني المباراة بشكل بطيء في الربع الأول، نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بفارق 8 نقاط.

وزادت الأمور صعوبة على المنتخب الصربي في العودة في المباراة إثر طرد نجمه نيكولا يوفيتش لاعب دنفر ناغتس الأميركي وأحد أفضل اللاعبين في البطولة الحالية إثر مشادة كلامية مع حكم المباراة.

وتألق في صفوف صربيا مجددا بوغدان بوغدانوفيتش بتسجيله 26 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة. في حين سجل روبيو 19 نقطة لإسبانيا.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تغلبت إيطاليا على بورتوريكو بعد التمديد 94-89.