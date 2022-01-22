

قالت هاليب التي احتاجت إلى ساعة و4 دقائق للتغلب على منافستها المصنفة 98 "أشعر أني بحالة جيدة جداً، حتى لو أنّ الحرارة مرتفعة جداً".

وتابعت الرومانية "لعبت بشكل جيد جداً، ولكنها (كوفينيتش) كانت متعبة قليلاً".

ومن دون أن تحدث ضجة كبيرة، تقدمت هاليب (30 عاماً) في ملبورن وضربت موعداً مع الفرنسية أليزيه كورنيه (61) من أجل حجز بطاقة للدور ربع النهائي.

وأردفت هاليب التي خرجت من الدور ربع النهائي العام الماضي في أستراليا بعدما كانت وصلت إلى المباراة النهائية في عام 2018 "بدأت اكتسب الثقة تدريجياً بعد عام صعب".

وبعد عام عانت خلاله من الإصابات المتكررة، بدأت المتوجة ببطولتي رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019 العام الجديد بطريقة مثالية، عقب فوزها بدورة "دبليو تي ايه" ملبورن الاستعدادية للبطولة المفتوحة.

وكانت هاليب أزاحت في من طريقها في الدورين الأوليين البولندية ماغدلينا فريش 6-4 و6-3 في ساعة و29 دقيقة والبرازيلية بياتريز حداد مايا 6-2 و6-صفر في ساعة و6 دقائق.

وتخطت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية، مشكلة الإرسال التي عانت منها في بداية العام الحالي، لكنها احتاجت إلى 3 مجموعات للفوز على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 4-6 و6-3 و6-1.

وضربت سابالينكا التي ارتكبت 70 خطأ مزدوجاً عند الارسال خلال مبارياتها الأربع السابقة في عام 2022 موعداً في الدور التالي مع المخضرمة الإستونية كايا كانيبي التي قلبت تأخرها بمجموعة أمام الأسترالية ماديسون إنغليس إلى فوز 2-6 و6-2 و6-صفر.

كما تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك، التاسعة عالمياً، إلى الدور الرابع أيضاَ بعد فوزها على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-3.

وتواجه البولندية في الدور المقبل الرومانية سورانا سيرستيا الفائزة على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بنتيجة 6-3 و2-6 و6-2.