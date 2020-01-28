وانهار "نولي" لدى سؤاله عن صداقته مع كوبي وقال بعد أن عبر إلى نصف النهائي: تحية لـ"صديقي ومعلمي الذي احتكمت اليه كلما كنت بحاجة لاستشارة"

وكان نجم كرة السلة الأميركي كوبي براينت فارق الحياة الأحد، عن 41 عاماً في حادث تحطم مروحية بصحبة ابنته جيانا (13) وسبعة أشخاص آخرين

وأضاف نولي: "أقصد ... لا أعرف ما يمكن أن نقوله. لقد صدمنا ذلك حقاً"

وتابع البطل الصربي قوله: "كان واحداً من أعظم الرياضيين في كل العصور. لقد ألهمني وألهم العديد من الأشخاص الآخرين حول العالم، كنت محظوظاً بصداقة شخصية معه خلال السنوات العشر الماضية. عندما كنت بحاجة إلى بعض النصائح وبعض الدعم، كان حاضراً من أجلي".

وكتب نولي على سترته رقمي براينت وأول حرف من اسمه واسم عائلته "KB 8-24" مع قلب أحمر.

ثم كتب رسالة إلى براينت وابنته جيانا على عدسة الكاميرا.