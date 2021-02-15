نادال يواصل زحفه نحو نهائي بطولة أستراليا



وهي المرة الثالثة والأربعون التي يبلغ فيها الإسباني المخضرم الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى وهو الساعي إلى احراز لقبه الأول في بطولة أستراليا منذ عام 2009.

وفي حال قدر له ذلك، فإنّه سيحرز لقبه الحادي والعشرين الكبير وسينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمها حالياً مع فيدرر (20 لقب لكل منهما).

كما أنها المرة الثالثة عشرة التي يبلغ فيها نادال ربع النهائي في بطولة أستراليا علماً بأنّ لاعبين اثنين يتفوقان عليه هما السويسري روجيه فيدرر (15 مرة) والأسترالي جون نيوكومب (14).

وقال نادال: "أنا سعيد لبلوغ الدور ربع النهائي، إنها بداية إيجابية".

وأضاف: "عندما تلعب في ثمن النهائي في مواجهة منافس مثل فابيو فإنك تواجه معركة حقيقية، لا تنتظر أن تخوض المباراة من دون مشاكل في مواجهة هذا النوع من اللاعبين".

وعلى الرغم من معاناته من أوجاع في أسفل الظهر، لم يخسر نادال أي مجموعة حتى الآن.

ويلتقي نادال في هذا الدور مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز دون أن يلعب على الإيطالي ماتيو بيريتيني عقب انسحاب الأخير.

في المقابل، رفع الروسي دانييل ميدفيديف سلسلة انتصاراته إلى 18 واحتاج إلى 89 دقيقة فقط لتخطي الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-4 و6-2 و6-3.

وحذا حذوه مواطنه أندري روبليف بفوزه على النروجي كاسبر رود 6-2 و7-6 (7-3) ثم بانسحاب الأخير بداعي الإصابة.

وسيلتقي روبليف مع ميدفيديف في ربع النهائي.

