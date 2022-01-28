وواصل نادال المصنّف الخامس عالمياً مسيرته الناجحة في البطولة التي توّج بها في 2009، وذلك عندما تجاوز منافسه الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع عالمياً بثلاث مجموعات لواحدة 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 ضمن الدور نصف النهائي.

وكان نادال في طريقه لتحقيق فوز سهل بعدما تقدّم في أول مجموعتين لكن منافسه الذي وصل إلى نصف نهائي أستراليا لأول مرة في مسيرته تمكن من العودة واقتناص المجموعة الثالثة مجبراً نادال على خوض مجموعة أخرى.

وحسم نادال المجموعة الرابعة مستفيداً من تسرع منافسه لينهي المواجهة بثلاث مجمواعات لواحدة.

ويحاول نادال جاهداً زيادة غلته من الألقاب الكبرى، حيث يمتلك الآن 20 لقباً بالتساوي مع الصربي دجوكوفيتش والسويسري فيدرر.

وقال نادال تعليقاً على الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام: "أنا أفكر فقط في بطولة أستراليا المفتوحة!".

وأضاف "لعبت بشكل جيد جداً في أول مجموعتين، مرت فترة طويلة منذ أن لعبت بهذا المستوى".



وتابع "ثم لعب (بيريتيني) بشكل أفضل، وأنا لعبت شوطاً مخيباً عندما كان الإرسال بحوزتي والنتيجة 4-3، لكن يتعيّن عليك القتال!".



وأغلق سقف الملعب اليوم بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة. وعلق نادال قائلاً: "يعلم الجميع أنني لاعب في الهواء الطلق، ولكن مع إغلاق السقف هناك أجواء أكثر وأحب ذلك، لذا لا يمكنني الشكوى".

وسينتظر نادال في النهائي الفائز من مباراة اليوناني تسيتسيباس والروسي ميدفيدف.

