واحتاج نادال، الساعي لإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط (بعد 2009) ومعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (20) والمسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر، إلى ساعتين و30 دقيقة لتخطي عقبة الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس 6-3 و7-6 (7-4) و6-1.

ويلتقي ابن الثالثة والثلاثين عاماً الذي وصل إلى نهائي البطولة الأسترالية أربع مرات أعوام 2012 (خسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش) و2014 (خسر أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا) و2017 (خسر أمام فيدرر) و2019 (خسر أمام دجوكوفيتش)، في الدور الثالث مواطنه بابلو كارينيو بوستا الفائز على الألماني بيتر غويوفشيك 6-4 و6-1 و1-6 و6-4.

وكانت مواجهة الأربعاء "صعبة" بحسب ما أقر الإسباني، مضيفاً "فرطت بالكثير من الفرص لكسر الإرسال لكني وجدت الطريق للفوز أخيراً في المجموعة الثانية. أما في الثالثة، فكنت أكثر استرخاء، أكثر عدائية، ولعبت بشكل أفضل".

وتواجه نادال ودلبونيس للمرة الأولى منذ الدور الأول لأولمبياد ريو 2016 حين حقّق الإسباني فوزه الثالث على منافسه من أصل ثلاث مواجهات، فيما ستكون مواجهة الدور الثالث الخامسة بين المصنف أول ومواطنه كارينيو بوستا الذي خسر جميعها حتى الآن، آخرها عام 2017 في ربع نهائي بطولة رولان غاروس.

وتغلب مدفيديف، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، على الإسباني بيدرو مارتينيز الـ168 عالمياً والصاعد من التصفيات 7-5 و6-1 و6-3.

وبعد دخان حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد منذ أيلول/سبتمبر الماضي، والمطر والرياح التي أربكت المنظمين في الأيام الأولى من المنافسات، جاء الدور على الرمال الخميس حيث اضطر المنظمون بسببها إلى تأخير انطلاق المباريات المقررة على الملاعب الملحقة التي لا تتوفر على أسقف متحركة، خلافا للملاعب الرئيسية الثلاثة.

وشدّد مدفيديف على صعوبة مباراته مع مارتينيز "خصوصاً المجموعة الأولى" التي كسبها 7-5، وقال في هذا السياق "لديه (مارتينيز) خبرة أقل مني وعلى الرغم من ذلك لعب جيداً في المجموعة الأولى وكاد يحسمها لمصلحته"، مضيفا "كنت أعرف أنه يتعين علي القتال والتركيز طيلة المباراة".

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع الأسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الإسباني خاومي مونار 6-2 و7-6 (7-5) من أجل حجز بطاقته إلى الدور ثمن النهائي الذي ودّعه العام الماضي عقب الخسارة أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي واصل طريقه حتى الفوز باللقب.

بدوره، عانى الألماني ألكسندر زفيريف السابع في المجموعة الأولى من مباراته أمام البيلاروسي إيغور جيراسيموف الـ98 عالميا حيث اضطر لخوض شوط فاصل لكسبها 7-6 (7-5) قبل أن يحسم الثانية 6-4 والثالثة 7-5 ليبلغ الدور الثالث.

ويلتقي زفيريف الإسباني فرناندو فيرداسكو الذي تغلب على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 4-6 و7-6 (7-5) و6-4 و6-4 من أجل بطاقة الدور ثمن النهائي الذي بلغه مرة واحدة في ملبورن وكانت العام الماضي من دون أن ينجح في تخطيه.

كما احتاج النمساوي دومينيك تييم الخامس إلى خمس مجموعات لتخطي عقبة الأسترالي أليكس بولت المشارك ببطاقة دعوة.

ودخل تييم المباراة بقوة وكسب المجموعة الأولى بسهولة كبيرة 6-2، لكن بولت صدمه في الثانية والثالثة بكسبهما 7-5 و7-6 (7-5)، قبل أن ينتفض النمساوي في المجموعتين الأخيرتين ويكسبهما 6-1 و6-2 على التوالي وبالتالي المباراة في ثلاث ساعات و22 دقيقة.

وتأهل أيضاً السويسري ستانيسلاس فافرينكا الخامس عشر وبطل 2014 بفوزه على الإيطالي أندرياس سيبي بصعوبة 4-6 و7-5 و6-3 و3-6 و6-4 في ثلاث ساعات و38 دقيقة، والأسترالي نيك كيريوس بفوزه على الفرنسي جيل سيمون 6-2 و6-4 و4-6 و7-5.