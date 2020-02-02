وهنأ البطل الصربي منافسه النمساوي على أدائه لافتاً إلى أن لديه الوقت الكافي ليعود ويحقق لقب البطولة متمنياً له الحظ الأوفر، كما شكر فريقه وأسرته متوجهاً بالشكر الخاص لشقيقه الذي قدم خصيصاً لتمضية الوقت معه في أستراليا.

وقال دجوكوفيتش إن سنة 2020 بدأت بالحرائق والحروب والموت في العالم وتطرق بذكره للحادثة المأساوية التي أودت بحياة أسطورة السلة الأميركية كوبي براينت وابنته معزياً عائلته.

وأضاف اللاعب المتوج بـ17 لقباً في بطولات الغراند سلام " إننا كرياضيين محترفين نتنافس ولكن هناك أشياء أهم في الحياة.. يجب أن نتحلى بالوعي وننظر إلى ما يدور حولنا".

وختم قائلاً: "هذا هو ملعبي المفضل وأنا سعيد جداً برفع هذه الكأس مرة أخرى".

وتوّج دجوكوفيتش ببطولة أستراليا المفتوحة اليوم بفوزه على دومينيك تييم 6-4 و4-6 و6-2 و6-3 و6-4 محرزاً لقبه الثامن في البطولة والسابع عشر في بطولات الغراند سلام.