وخرج المصنف الثالث عالمياً أمام شابوفالوف المصنف 14 عالمياً بخسارته أمامه بواقع 6-3 و7-6 (7/5) و6-3، ليضرب الكندي البالغ 22 عاماً موعداً مع الإسباني المخضرم رافاييل نادال في الدور ربع النهائي.

وتفوق الكندي الذي عانى الأمرين في الأدوار الثلاثة الأولى من البطولة، بفضل أسلوب لعبه الاستعراضي حيث حقق 35 ضربة رابحة مع 37 خطأ مباشرا.

وحسم شابوفالوف المجموعة الأولى 6-3، وكسب الثانية بعد شوط فاصل 7-6 (7-5)، قبل أن يفرض نفسه في الثالثة 6-3.

وقال "من الجيد دائما حسم المباريات في ثلاث مجموعات، لكن يجب أن أعترف أن هذه هي المباراة التي لم أتوقع أن أنهيها في ثلاث مجموعات".

واعتبر زفيريف أنه "لا يستحق" أن يكون الأول عالميا، وقال "جئت (إلى أستراليا) بهدف الفوز بالبطولة وأن أصبح المصنف أول عالميا. لكن إذا لعبت بهذا الشكل، فأنا لا أستحق ذلك. الأمر بهذه البساطة".

وأضاف "بعد مباراة من هذا القبيل، أعتقد أنه من الجنون الحديث عن ريادة التصنيف العالمي. يجب أن أستعيد مستواي أولاً".

وتابع "إنه خطئي وليس خطأ المدرب أو فريقي أو أي شخص آخر. بصفتي الثالث عالميا، يجب أن أتحمل مسؤولية الأشياء التي أفعلها والأشياء التي لا أفعلها. ما فعلته اليوم لم يكن جيدًا بما يكفي لتخطي شخص مثل دينيس".

وبلغ الدور ذاته الفرنسي غايل مونفيس بتغلبه على الصربي ميومير كيتشمانوفيتش 7-5 و7-6 (7-4) و6-3، ليضرب موعدا مع الإسباني بابلو كارينيو الـ21 أو الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع.