وخسر زفيريف الذي خاض مباراته الأولى منذ انسحابه من الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أمام الإسباني رافايل نادال بسبب إصابة في الكاحل، المجموعة الأولى 4-6، ورد في الثانية 6-1، ثم خسر الثالثة 5-7 قبل أن يدرك التعادل بصعوبة بكسبه الرابعة 7-6 (7-3)، ثم حسم الخامسة الأخيرة في صالحه 6-4.

وقال زفيريف "أنا مرهق ... لكني سعيد جداً. كنت متلهفا للعودة. هذه المباراة وحدها كافية لتأكيد كل العمل المنجز"، مضيفا "مهما حدث الآن، هذه البطولة تعتبر ناجحة بالنسبة لي".

فوز لافت لموراي

وأنقذ البريطاني أندي موراي، وصيف أستراليا خمس مرات، نقطة خسارة المباراة ضد الإيطالي ماتيو بيريتيني الثالث عشر في البطولة ووصيف ويمبلدون العام الماضي، ليبغ الدور الثاني بعد مواجهة ماراتونية استمرت أربع ساعات و49 دقيقة 6-3 و6-3 و4-6 و6-7 (7-9) و7-6 (10-6).

وأتيحت فرصة لبيريتيني الذي بلغ نصف نهائي أستراليا العام الماضي لحسم المواجهة في المجموعة الأخيرة على إرسال موراي عندما كان متقدمًا 5-4 و40-30 لكنه سددها في الشبكة.