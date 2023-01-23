ولم يجد دجوكوفيتش المصنف الخامس عالمياً مقاومة كبيرة من الأسترالي أليكس دي منوار فانتصر عليه بثلاث مجموعات دون رد 6-2 و6-1 و6-2.

وأنهى دجوكوفيتش المباراة خلال ساعتين وسبع دقائق تقريباً رغم معاناته من الإصابة.

ويسعى دجوكوفيتش إلى التتويج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة العاشرة في مسيرته.

وسيلاقي دجوكوفيتش منافساً قوياً في ربع النهائي عندما يصطدم بالروسي روبليف المصنف السادس عالمياً.

وقال دجوكوفيتش: "أردت الفوز بثلاث مجموعات، شعرت أنها فرصتي للاستفادة، التنس رياضة سريعة وديناميكية، لذا حافظت على تركيزي وخضت إحدى أفضل مبارياتي هذا الموسم".



وعن الإصابة في قدمه اليسرى، قال المصنف أول عالمياً سابقاً: "لم أشعر بأي شيء اليوم (حيال الإصابة). كانت الأمور رائعة. فريقي الطبي قام بعمل رائع، لا أريد الاحتفال مبكراً، وأعرف أنّ الأمور قد تتغيّر بسرعة".