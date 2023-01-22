ولا يزال اليوناني يبحث عن لقب كبير أول بعد أن بلغ نهائي غراند سلام مرة واحدة في رولان غاروس 2021 عندما أهدر تقدمًا بمجموعتين امام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ويُعتبر تسيتسيباس أعلى مصنف لا يزال في المنافسة بغياب الإسباني الاول كارلوس ألكاراس وخروج كل من مواطنه رافايل نادال الثاني والنرويجي كاسبر رود الثالث.

قال تسيتسيباس بعد الفوز بعد أربع ساعات على ملعب رود لايفر أرينا "كانت مباراة طويلة. شعرت انني قضيت عقدًا من الزمن على ارض الملعب...يا لها من ليلة".

وتابع "لعبت ضد منافس رائع الليلة. لعب بطريقة مذهلة في المجموعتين الثالثة والرابعة...بقيت هادئًا كما كان يفعل السيد رود لايفر (الاسترالي الحاضر في المدرجات) في أيامه"، مضيفًا "أشعر ان وجهي يحترق من الجهود التي قمت بها اليوم".



مني سينر بخيبة قاسية أخرى بعد أن سقط أيضًا بخمس مجموعات في ربع نهائي الولايات المتحدة المفتوحة أمام ألكاراس العام الماضي بعد 5 ساعات و15 دقيقة في إحدى أجمل المباريات على الاطلاق، في طريق الاسباني الى اللقب.

يلتقي تسيتسيباس تاليًا مع التشيكي ييري ليهيتشكا الذي أطاح الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم السابع عالميًا 6-4، 3-6، 6-7 (2/7)، 6-7 (3/7) في يوم تواصل فيه سقوط المصنفين.

كما خرج البولندي هوبرت هوركاش (11 عالميًا)، لكن سقوطه لم يكن مفاجأة كبيرة ربما بعد أن حدث على يد الاميركي المتألق مؤخرًا سيباستيان كوردا في مباراة ماراتونية 3-6، 6-3، 6-2، 1-6، 6-7 (7/10) ليبلغ الدور ربع النهائي من بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرته.

وسبق لكوردا أن أطاح الروسي دانييل مدفيديف، وصيف النسختين السابقتين، من الدور الثالث.

وبلغ كوردا، المصنف 31 عالميًا، نهائي دورة أديلايد منذ أسبوعين وأتيحت له فرصة حسم اللقب امام ديوكوفيتش قبل أن يعود الاخير ليخطف المباراة.

ويأمل كوردا السير على خطى والده بيتر الذي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1998.