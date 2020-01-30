بلغت الإسبانية غاربينيي موغوروسا أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بعد إقصائها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة (في البطولة) 7-6 (10-8) و7-5 الخميس في نصف النهائي في ملبورن.

وفي ظل درجة حرارة مرتفعة، صمدت الإسبانية المصنفة 32 عالميا وقلبت تأخرها أمام هاليب، لتلاقي في نهائي السبت الأميركية صوفيا كينين التي أقصت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا.

وتبحث موغوروسا (26 عاما)، التي حسمت مواجهة هاليب في ساعتين وخمس دقائق، عن لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017.

وقالت موغوروسا المصنفة أولى عالميا سابقا (2017) والتي خسرت أول مجموعة في البطولة صفر-6 أمام الأميركية شيلبي رودجرز "أفكر بكل مباراة على حدة. لم أستسلم وحاولت التركيز على كل نقطة.. نعمل كل السنة لنخوض هكذا بطولات وأمام هذا الجمهور".

في المقابل، كانت هاليب (28 عاما)، المصنفة أولى عالميا سابقا، تبحث عن بلوغ النهائي الثاني لها في ملبورن، بعد خسارتها أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي في 2018.

وكانت هاليب، المتوجة على غرار موغوروسا مرة في رولان غاروس (2018) ومرة في ويمبلدون (2019)، الوحيدة لدى السيدات لم تخسر أي مجموعة قبل هذه المباراة.

