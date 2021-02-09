ولم يظهر نادال في مستهل مسعاه للفوز بلقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية في مسيرته بعد عام 2009 والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه حاليا مع الغائب السويسري روجيه فيدرر (20 لكل منهما)، أي علامات تأثر بالأوجاع التي عانى منها في ظهره ودفعته إلى عدم المشاركة في كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي.

واحتاج ابن الـ34 عاما إلى ساعة و53 دقيقة فقط لتخطي عقبة دييري المصنف 56 عالميا والتأهل إلى الدور الثاني حيث سيواجه الفائز من مباراة الصاعدين من التصفيات الصربي فيكتور ترويسكي المصنف 202 عالميا والأميركي مايكل موه المصنف 177.

وأقر نادال "كان الوضع صعبا علي في الأيام الـ15 الماضية، بالتالي كنت بحاجة لتخطي هذا اليوم (مباراته الأولى)، وهذا ما فعلته. أنا سعيد بالتأهل وأعتقد أني قمت بعمل جيد اليوم. الفوز بثلاث مجموعات متتالية، هذا ما كنت بحاجة إليه".

وكانت مباراة اليوم الأولى لنادال على الصعيد التنافسي منذ نصف نهائي بطولة الماسترز في لندن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر حين خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف، ولم يخض منذ حينها سوى مباراة استعراضية قبل 12 يوما في أديلايد ضد النمساوي دومينيك تييم حيث عانى فيها من تصلب في عضلات ظهره، ما دفعه إلى اتخاذ قرار عدم المشاركة في كأس رابطة المحترفين.

بداية قوية لروبليف ومدفيديف

وواصل الروسي أندري روبليف المصنف سابعا بدايته القوية لهذا العام وبلغ الدور الثاني بفوزه على الألماني يانيك هانفمان 6-3 و6-3 و6-4 بعدما نجح في 17 إرسالا ساحقا.

وكان روبليف الذي توج بخمسة ألقاب الموسم الماضي ثم بدأ 2021 بنفس الوتيرة بعد فوزه بأربع مباريات متتالية ليساهم في قيادة روسيا الأسبوع الماضي إلى إحراز كأس رابطة المحترفين، "سعيدا جدا لتمكني من السيطرة على المباراة منذ البداية".

ولم يجد الروسي الآخر دانييل مدفيديف الرابع ووصيف فلاشينغ ميدوز لعام 2019 صعوبة في حجز بطاقته إلى الدور الثاني بفوزه السهل على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-2 و6-2 و6-4.

وقال مدفيديف "لم أكن أعلم كيف سيكون الأمر من الناحية البدنية، لكني نجحت في إنهاء اللقاء بسرعة وهذا شعور جيد".

وبدوره، لم يجد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس صعوبة في إنهاء مشوار الفرنسي جيل سيمون عند الدور الأول، وذلك باكتساحه 6-1 و6-2 و6-1 في ساعة و32 دقيقة فقط.