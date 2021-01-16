

وبرغم أن المصابين الثلاثة ليسوا من اللاعبين، إلا أن جميع ركاب الرحلة اعتبروا من المخالطين وفُرض عليهم حجر صحي إلزامي في غرف فنادقهم لمدة 14 يوما.

وهذا يعني أنه يُمنع عليهم خوض التمارين في الساعات الخمس المخصصة للفترة الإعدادية لأولى البطولات الأربع الكبرى والتي تم تأجيلها بسبب كورونا لتنطلق في الثامن من شباط/فبراير المقبل، وذلك بحسب ما ذكر الاتحاد الأسترالي للعبة.

وتواجد 24 لاعبا ولاعبة على رحلة من لوس أنجليس الأميركية، حيث جاءت نتائج أحد أفراد الطاقم ومدرب إيجابية.

وبحسب تقارير صحافية محلية، كانت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب السابقة والأميركية سلون ستيفنز بطلة فلاشينغ ميدوز 2017 والياباني كي نيشيكوري من بين ركاب الطائرة.

وجاءت نتيجة أحد ركاب الطائرة القادمة من الإمارات حيث أقيمت التصفيات إيجابية، وضمت على متنها 23 لاعبا من بينهم بطلة فلاشينغ ميدوز 2019 الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو، الألمانية أنجليك كيربر بطلة 3 دورات كبرى والروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنتسوفا.

قال منظم الدورة كريغ تايلي "نتواصل مع جميع القادمين على الرحلة، وخصوصا مجموعة اللاعبين الذين تغيّرت أوضاعهم راهنا، للتأكد من احتياجاتهم وتقييم حالتهم بسرعة".

ووصفت الفرنسية أليزيه كورنيه المتواجدة في ملبورن والتي لم تكن على متن الطائرتين الوضع بالـ"جنوني".

غرّدت اللاعبة "قريبا، يتعيّن على نصف لاعبي بطولة أستراليا الخضوع للعزل".

تابعت "أسابيع وأسابيع من التمارين والعمل الشاق ستذهب سدى بسبب حالة كوفيد واحدة إيجابية في طائرة شبه فارغة. عذرا ولكن هذا جنوني".

واستمر لاعبو النخبة بالوصول إلى أستراليا قبل البطولة المقامة عادة في كانون الثاني/يناير وتأجلت للفترة بين 8 و21 شباط/فبراير.



وجهة أديلايد

هبط معظمهم في ملبورن، فيما اختار بعض لاعبي الصف الأول التوجه عبر أديلايد على غرار النجمين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال والأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

ويتعين على الجميع الخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما، لكن بمقدورهم إجراء تمارين يومية لمدة خمس ساعات في فقاعات صحية محكمة، قبل سلسلة من الدورات التحضيرية كلها في ملبورن.

وبحسب صحيفة "ملبورن هيرالد صن"، فإن رحلة لوس أنجليس هي نفسها التي أثار حولها اللاعب الأميركي تنيس ساندغرين جدلا، بعد منحه حق الصعود برغم تقديمه اختبارا إيجابيا.

وكانت إصابته الثانية بعد الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن مسؤولي الصحة في ولاية فيكتوريا أصروا أن إصابته قديمة وقد "استوفى المعايير الصحية المفروضة".

وسُمح لهم بالصعود إلى الطائرة بحال تقديم اختبارات سلبية أو موافقة الحكومة الأسترالية على حالات خاصة للاعبين متعافين، كما حصل مع ساندغرين.

وهذه آخر الصفعات التي تتلقاها البطولة العريقة، في ظل سعيها المرير لاستضافة المباريات في ظل جائحة كورونا العالمية، فيما تعافت المدينة من أشهر من الإغلاق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقد أعلن عدة لاعبين غيابهم عن البطولة، على غرار السويسري روجيه فيدرر حامل لقب 20 بطولة كبرى والمتعافي من جراحتين في ركبته، فيما فضّل صاحب الإرسالات الساحقة الأميركي جون إيسنر عدم السفر بسبب كورونا.

كما جاءت اختبارات حامل 3 بطولات كبرى والمصنف أول عالميا سابقا البريطاني أندي موراي إيجابية ويخضع لعزل منزلي في لندن، ليحوم الشك حول مشاركته.

وانسحبت الأميركية ماديسون كيز المصنفة 16 عالميا بعد إصابتها بكورونا.

ووصل النمساوي دومينيك تييم الثالث عالميا دون مدربه التشيلي نيكولاس ماسو المصاب بكورونا، ويغيب عن فريق نادال مدربه النجم السابق كارلوس مويا.