وخرج رود المصنف الثالث عالمياً اليوم الخميس من الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي بروكسبي بثلاث مجموعات لواحدة وبواقع 6-3 و7-5 و6-7 (4-7) و6-2.

واستغرق فوز الأميركي صاحب التصنيف التاسع والثلاثين عالمياً قرابة 3 ساعات و55 دقيقة.

وأتى خروج رود بعد قرابة 24 ساعة من خروج الإسباني نادال حامل اللقب بخسارته من الأميركي ماكدونالد.

ويلتقي بروكسبي في الدور المقبل أمام مواطنه باول الذي أخرج الإسباني فوكينا بفوزه عليه بثلاث مجموعات لاثنتين وبواقع 6-2 و2-6 و6-7 (4-7) و6-3 و6-4.

وقال بروكسبي بعد فوزه: "أنا فخور جداً بتصميمي الذهني، أعتقد أنني لعبت بشكل قوي ولم أرغب في خسارة تركيزي".



غادر رود الملعب لوقت مستقطع طبي مع نهاية المجموعة الثانية، بسبب مشكلة في البطن.

ولم يتحسن أداؤه بعد استئناف المباراة حيث خسر إرساله مرتين قبل أن يحاول العودة.

وتفادى النروجي خسارة المجموعة الثالثة ثلاث مرات والنتيجة 3-5، مما أشعل غضب منافسه الأميركي الذي رمى بمضربه بقوة، إلا أنّ الأخير حسمها في شوط كسر التعادل لتذهب المباراة إلى مجموعة رابعة.