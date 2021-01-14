وكان يتعين على موراي (33 عاما) الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا 5 مرات خلال مسيرته، التوجه الى ملبورن في مهلة أقصاها 15 الحالي على متن إحدى الطائرات الخاصة التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة الأسترالية بتصرف اللاعبين.

وسيخضع اللاعبون لحجر صحي لمدة 14 يوما على الأراضي الأسترالية، قبل المشاركة في البطولة التي ارجئت نحو شهر من موعدها الاصلي وستنطلق في الثامن من شباط/فبراير المقبل.

وبحسب وكالة "برس اسوسييشن"، فإن موراي صاحب الذهبية الأولمبية عامي 2012 و2016 لا يعاني من أي عوارض ويأمل بالتوجه إلى أستراليا في موعد لاحق.

ولا يمكن لأي لاعب المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة والدخول الى البلاد "إلا مع وثيقة تؤكد بأنه خضع لفحص جاءت نتيجته سلبية أو مع إذن خاص بالسفر إثر إصابته بكوفيد-19".

هذه الإجراءات حالت دون مشاركة الأميركي جون ايسنر في البطولة لأنه "لا يريد المكوث طويلا بعيدا عن عائلته" بحسب قوله.

كما أن الإسباني رافايل نادال والنمسوي دومينيك تييم المصنفان ثانيا وثالثا تواليا، سيخوضان البطولة من دون مدربيهما لأسباب تتعلق بجائحة كوفيد-19.