واصلت الأميركية دانييلا كولينز غير المصنفة حملتها الناجحة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب وصعدت إلى نصف النهائي عقب تغلبها على الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.

وحسمت كولينز المجموعة الأول لصالحها بستة أشواط مقابل شوط واحد، قبل أن تنتفض بافليوشنكوفا وتفوز بشوط ماراثوني (7-5)، إلا أن الكفة مالت في النهاية لكولينز التي فازت بسهولة بالشوط الثالث (6-2) بعد أن تمكنت من كسر إرسال اللاعبة الروسية أكثر من مرة.

فضلت الدراسة



,تخوض كولينز أول نصف نهائي في البطولات الكبرى وهي في سن الخامسة والعشرين لأنها قدمت الدراسة على الرياضة في حياتها، ولم تفز قبل ملبورن بأي مباراة في خمس محاولات.

تواجه كولينز في نصف النهائي التشيكية بترا كفيتوفا السادسة وبطلة ويمبلدون الانكليزية 2011 و2014، والتي تغلبت على الأسترالية المتألقة أشلي بارتي (مصنفة 15) بمجموعتين دون رد (6-1 و6-4).

وقالت كولينز "لم أتدرب قط على هذا الملعب قبل اليوم، فكانت تجربة مقدسة، وقد عشقتها"، بعد خوض مباراتها الأولى على الملعب الرئيسي رود لايفر.

وحققت كولينز نتائج لافتة، فأزاحت الألمانية أنجيليك كيربر، المصنفة ثانية وبطلة استراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2016 وويمبلدون الإنكليزية عام 2018، من ربع النهائي في 56 دقيقة فقط (6-صفر و6-2) لتحقق أول انتصار لها على لاعبة من المصنفات الخمس الأوليات.

وكانت الأميركية على وشك الخروج من الدور الأول والمحافظة على تقاليدها، لكنها نجحت في تفادي ثلاث كرات لكسر الإرسال أمام الألمانية جوليا غورغيس المصنفة 13 عالمياً قبل أن تفوز عليها 2-6 و7-6 (7-5) و6-4.

والموسم الحالي هو الثالث لكولينز كلاعبة محترفة، وضمنت الاقتراب من نادي الـ 20 الأوليات بتأهلها إلى المربع الأخير، علماً بأنها لم تحقق أي لقب حتى الآن.

وكانت أفضل نتائج للأميركية بلوغ نصف النهائي مرتين عام 2018 في دورتين أميركيتين: ميامي بعد أن تأهلت بشق النفس من التصفيات، وتغلبت لأول مرة على لاعبة من نادي العشر الأوليات بفوزها على مواطنتها فينوس وليامس، وسان خوسيه.