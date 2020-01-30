استقبال شعبي ورسمي حاشد للتونسية أنس جابر January 30, 2020 11:00 2:18 دقيقة بعد أن شرفت بلادها والعرب في بطولة أستراليا المفتوحة ببلوغ ربع النهائي كأول عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز، استقبال شعبي ورسمي حاشد كان بانتظار التونسية أنس جابر. تقارير إخبارية أنس جابر -آخر الفيديوهات 4:13 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الحادية عشرة 0:28 دقيقة دجوكوفيتش يُشيد بفيدرر 1:01 دقيقة دجوكوفيتش يمضي بقوة نحو لقب ثامن بإقصائه فيدرر 1:17 دقيقة الحزن يخيّم على أجواء مباريات الـ"NBA" 2:18 دقيقة استقبال شعبي ورسمي حاشد للتونسية أنس جابر 1:40 دقيقة أتالانتا تطمح لمركز مؤهل للأبطال 1:42 دقيقة موغوروسا تقصي هاليب وتلاقي كينين في النهائي 0:40 دقيقة شجار بالأيدي بين جيروم بواتينغ وليون غوريتسكا 0:49 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش 3:54 دقيقة صلاح يقود ليفربول إلى الابتعاد 19 نقطة