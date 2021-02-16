ولم تجد اليابانية التي احتاجت لحوالي ساعة فقط، أي صعوبة في تخطي منافستها المصنفة 71 عالمياً والتي تشتهر بأسلوب لعبها غير النمطي.

وخلقت أوساكا الفارق بينها وبين سو-وي بفضل حسمها للنقاط المهمة (أنقذت 3 محاولات لكسر إرسالها من أصل 3)، إضافة إلى نوعية إرسالها الأول (92 بالمئة من النجاح).

وتأمل أوساكا (23 عاماً)، الساعية للفوز بلقبها الرابع في الغراند سلام، أن تحافظ على عاداتها إذ فازت بألقابها الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت ربع النهائي إن كان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2018 و2020 أو أستراليا المفتوحة 2019.

وتقابلت اللاعبتان سابقا في خمس مناسبات، انتهت أربع منها بثلاث مجموعات.



وضربت أوساكا موعداً في الدور نصف النهائي مع الفائزة بين الرمانية سيمونا هاليب (المصنفة ثانية) والاميركية المخضرمة سيرينا وليامس (10).

قالت أوساكا المصنفة أولى سابقاً "انا سعيدة جداً من الطريقة التي لعبت بها"، وتابعت "في كل مرة لعبت ضدها كانت معركة كبيرة، وحتى لو أن النتيجة لا تشير إلى ذلك، إلا أنها كانت معركة أخرى بالنسبة لي. مع (طريقة) ضربها (للكرة)، لا تعرفون أبداً كيف ستسير الأمور".