وطلبت النجمة البالغ 32 عاما وقتاً مستقطعاً عندما كانت متعادلة في المجموعة الثانية 5-5 (بعد خسارتها الاولى 6-7) مع الالمانية لاورا سيغموند، زاعمة أن "اللاعبات يتنشقن الدخان".

ووصفت شارابوفا التي لعبت بمساعدة ضمادة لاصقة لتسهيل التنفس، ظروف اللعب بالـ"قاسية"، موضحة أنها عانت "نوبات سعال" في نهاية المجموعة الثانية.

قالت حاملة لقب 5 بطولات كبرى والتي تراجعت الى المركز 145 عالميا بسبب معاناتها مع الاصابات "طلب منا حكم الكرسي أن نخوض شوطاً إضافياً. من وجهة نظري كان القرار (الانسحاب) حكيماً".

وحصلت شارابوفا على دعوة من المنظمين للمشاركة في أستراليا المفتوحة. من جهتها، وصفت سيغموند الدخان بأنه "اخترق بُنيتي، هذه أول مرة ألعب في ظروف مشابهة وأقر بأني شعرت بها في المجموعة الثانية".

تعليق التمارين

من جهتهم، اضطر منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، إلى إلغاء الحصص التمرينية المقررة الثلاثاء استعداداً لانطلاق البطولة في 20 الشهر الحالي، وذلك بسبب دخان الحرائق.

وكان من المفترض أن يخوض الألماني ألكسندر زفيريف والبلجيكي دافيد غوفان أولى الحصص التمرينية لليوم الثلاثاء على ملاعب "ملبورن بارك"، على أن يتبعهما المصنف أول عالمياً الإسباني رافاييل نادال.

لكن المنظمين قرروا تعليق هذه الحصص التمرينية، على غرار ما حصل مع كل من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الأميركية كوكو غوف والتشيكية كارولينا بليشكوفا.

وقال المنظمون في بيان "تم تعليق التمارين مؤقتاً هذا الصباح بسبب رداءة نوعية الهواء"، مشددة بأن مباريات التصفيات المؤهلة والقرعة الرئيسية ستجرى كما هو مخطط لها.

وأضاف البيان "الظروف في الموقع تتحسن وتتم مراقبتها باستمرار".

وأشار بيان المنظمين إلى إن القرارات القادمة ستتخذ بالتشاور مع فريق طبي والمكتب الأسترالي للأرصاد الجوية، مضيفاً "كما هو الحال دائماً، فإن صحة وسلامة اللاعبين والموظفين والمشجعين هي من أولوياتنا".

وقبل أقل من أسبوع على انطلاق البطولة في ملبورن، تدهورت نوعية الهواء بشكل كبير وحصدت أول ضحاياها، بمن فيهم السلوفينية داليلا ياكوبوفيتش التي أُجبرت على الانسحاب من التصفيات بسبب ما أصاب اللاعبة المصنفة 180 عالمياً من نوبات سعال عنيفة الثلاثاء خلال مباراتها والسويسرية ستيفاني فوغل.

وقررت ابنة الـ28 عاماً الانسحاب بعد فوزها بالمجموعة الأولى 6-4 وتخلفها في الثانية 5-6 لأنها "كنت خائفة حقاً من الانهيار. لهذا السبب أردت الركوع في الملعب لأني لم أعد قادرة على المشي"، بحسب ما أفادت السلوفينية التي خرجت من الملعب برفقة أحد موظفي اللجنة المنظمة ومنافستها السويسرية.

وأضافت "هذا ليس صحيا بالنسبة لنا. اعتقدت بأننا لن نلعب اليوم لكن لم يكن أمامنا الكثير من الخيارات"، في إشارة منها الى قرار منظمي البطولة المثير للجدل.

ولم تكن ياكوبوفيتش الضحية الوحيدة الثلاثاء، استدعي الطاقم الطبي لاسعاف الكندية أوجيني بوشار بسبب ألم في الصدر ناجم أيضاً عن صعوبات في التنفس، لكنها تمكنت بعدها من إنهاء مباراتها والتأهل للدور الثاني من التصفيات.

وبالإضافة الى جودة الهواء المصنفة "خطرة" من قبل سلطات ملبورن التي نصحت سكان المدينة الثلاثاء "بالبقاء في الداخل مع إغلاق الأبواب والنوافذ"، جعلت حرارة الصيف الأسترالي ظروف اللعب معقدة للغاية.

وكإجراء احترازي، قرر منظمو البطولة الى الغاء الحصص التمرينية المقررة الثلاثاء استعدادا لانطلاق البطولة.

وكان من المفترض أن يخوض الروسي ألكسندر زفيريف والبلجيكي دافيد غوفان أولى الحصص التمرينية لليوم الثلاثاء على ملاعب "ملبورن بارك"، على أن يتبعهما المصنف أول عالمياً الإسباني رافايل نادال.

وأسفرت حرائق الغابات عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً وتدمير أكثر من 2000 منزل، وقد وصل الدخان إلى العديد من المدن بما في ذلك ملبورن.

وكانت إدارات الإطفاء في أستراليا أعلنت الثلاثاء نجاحها في كبح أقوى "حريق ضخم" عرفته البلاد والذي بقي لثلاثة أشهر خارجاً عن السيطرة، فيما يتوقع أن يبدأ هطول الأمطار قريباً في المناطق المنكوبة.