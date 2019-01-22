وامتدت أولى مباريات الدور ربع النهائي لفردي الرجال بين اللاعبين على مدى 3 ساعات و15 دقيقة.

ويلعب اليوناني البالغ من العمر 20 عاماً في المباراة المقبلة مع المصنف الثاني الإسباني رافاييل نادال الذي أقصى الأميركي فرانسيس تيافوي بالتغلب عليه بسهولة بثلاثة مجموعات دون رد..

وكان تسيتسيباس قد تأهل إلى ربع النهائي بفوزه على حامل اللقب السويسري روجيه فيدرر المصنف أول سابقاً بنتيجة ثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة 6-7 (11-13)، و7-6 (7-3)، و7-5 و7-6 (7-5).

وأعرب تسيتسيباس بعد المباراة عن سعادته بالوصول إلى الدور نصف النهائي لأول بطولات الغران سلام في هذا الموسم، آملاً أن يحقق اللقب.

وقال "إنها قصة خيالية ، أعيش حلما ، وما عملت بجد من أجله بدأ يتحقق، لأنني أعرف أنني عملت بجد من أجل ذلك".

وأضاف: "في بداية الموسم ، سئلت عن هدفي وكنت قد أجبت الوصول إلى نصف نهائي إحدى بطولة الغران سلام ، وعندما قلت ذلك ، كنت أعتقد أنني مجنون ، لكن حقا ، لقد وصلت للتو! "

يذكر أنها المرة الأولى التي يبلغ فيها اي يوناني الدور نصف النهائي لإحدى البطولات الكبرى، حيث أن افضل نتيجة له كانت بلوغ الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الإنكليزية في العام الماضي،

