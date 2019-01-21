وتلعب اوساكا في ربع النهائي مع الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة سادسة الفائزة على الأميركية ماديسون كيز المصنفة 17 بنتيجة 6-2 و1-6 و6-1.

ولزم لليابانية ساعة و47 دقيقة لكسب التأهل إلى ربع النهائي، فيما احتاجت سفيتولينا إلى ساعة و36 دقيقة لتحقيق الفوز.

وستكون الفرصة متاحة أمام اوساكا لتكرار انجاز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حينما فازت باللقب في أيلول/سبتمبر من العام المنصرم على حساب المصنفة الأولى سابقاً الأميركية سيرينا ويليامس 6-2 و6-4، علماً أنه غير ذلك وفي كل مشاركاتها في البطولات الكبرى، لم يسبق لليابانية أن تجاوزت الدور الثالث في رولان غاروس وويمبلدون، والتصفيات في أستراليا. في حين أن هذا هو أفضل انجاز للاتفية في كل مشاركتها في بطولات الغران سلام حيث كانت وصلت سابقاً إلى الدور الرابع في بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، فيما لم تتجاوز مرحلة التصفيات في أستراليا ورولان غاروس.

