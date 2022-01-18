English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
بطولة استراليا المفتوحة

ميار شريف تخرج من الدور الأول

من قبل

خرجت المصرية ميار شريف من الدور الأول لبطولة بطولة أستراليا المفتوحة بخسارتها أمام البريطانية هيذر واطسون 3-6 و7-5 و2-6.

Reuters

ولم تكن حال الأميركية ليلى فرنانديز، وصيفة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، أفضل من ميار وودعت من الدور الأول بخسارتها أمام الأسترالية ماديسون إنغليس المشاركة ببطاقة دعوة 4-6 و2-6.

ونجحت الإسبانية غاربيني موغوروسا الثالثة عالمياً في بلوغ الدور الثاني للبطولة الأسترالية للمرة العاشرة في 10 مشاركاته بتغلبها على الفرنسية كلارا بوريل 6-3 و6-4.

وقالت موغوروسا "المنافسة مفتوحة جداً في الأدوار الأولى حيث يمكن لأي لاعبة أن تفوز على الأخرى بغض النظر عن التصنيف، لذلك أنا سعيدة لأنني اختتمت المجموعة الثانية عند 6-4".

وتلتقي موغوروسا، المتوجة بلقب بطولتي رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، في الدور المقبل مع الفرنسية الأخرى أليزيه كورنيه الفائزة على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-3 و6-3.

وتأهلت أيضاً البولندية إيغا شفيونتيك وبطلة رولان غاروس 2020، بفوزها على البريطانية هاريت دارت 6-3 و6-صفر، والرومانية سيمونا هاليب بتغلبها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4 و6-3، والإستونية أنيت كونتافيت بفوزها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 و6-3.
 

هيذر واطسون بطولة استراليا المفتوحة ميار شريف
السابق أستراليا المفتوحة: أشلي بارتي
اقرأ
أستراليا المفتوحة: أشلي بارتي تعبر الدور الأول بسهولة
التالي مدفيديف يعبر إلى ثاني الأدوار
اقرأ
مدفيديف يعبر إلى ثاني الأدوار

آخر الأحداث

>