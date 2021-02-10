فافرينكا يودّع بطولة أستراليا من الدور الثاني

ورغم خبرته وأعوامه الـ35، لم يستفد فافرينكا بطل نسخة 2014 من ثلاث نقاط لحسم المباراة لصالحه في الشوط الفاصل من المجموعة الخامسة وخسر النقاط الخمس التالية، ليودع البطولة التي توج بلقبها عام 2014 على حساب الإسباني رافايل نادال، ويتوقف مسعاه لإحراز لقبه الكبير الأول منذ تتويجه في فلاشينغ ميدوز عام 2016.

وعلق السويسري المصنف السابع عشر في البطولة على الخسارة قائلا "كانت مباراة صعبة بالتأكيد، خمس مجموعات، أربع ساعات".

وعانى فافرينكا في تحضيراته للبطولة الأسترالية بعد إصابته بفيروس كورونا في كانون الأول/ديسمبر، وهو أقر "هذا ليس أفضل مستوياتي، لكني كنت أقاتل. حصلت على بعض الفرص لحسم اللقاء لكني لم استغلها. ترددت بعض الشيء حين حصلت على نقطة الحسم وخسرتها".

ويلتقي فوتشوفيتش، ابن الـ29 عاما الذي وصل الى الدور الرابع العام الماضي قبل الخروج على يد الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر، في الدور المقبل الكندي ميلوش راونيتش الرابع عشر الذي تغلب بدوره على الفرنسي كورنتان موتيه 6-7 (1-7) و6-1 و6-1 و6-4.

وتأهل إلى الدور الثالث أيضا الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن بفوزه على الفرنسي الكسندر مولر 6-2 و6-صفر و6-3، والكندي دينيس شابوفالوف الحادي عشر بفوزه على الأسترالي برنارد توميتش 6-1 و6-3 و6-2.