فافرينكا يتجاوز ميدفيديف ويستذكر زمنه الجميل

وحقق فافرينكا الفوز بعد عناء شديد أمام منافسه الشرس وبثلباثة أشواط لاثنين بواقع 6-2 و2-6 و4-6 و7-6 (7-2) و6-2 الإثنين في مبلورن.

وبعد أن انتهى مشواره على يد الروسي في الدور الأول لبطولة ويمبلدون عام 2017 ثم في الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، استرد فافرينكا اعتباره من مدفيديف وبلغ ربع نهائي البطولة الأسترالية للمرة الأولى منذ 2017 والخامسة في مسيرته.

ويأمل ابن الـ34 عاما الذي تراجع مستواه بسبب الاصابات، مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2014، حين توج بلقبه الكبير الأول قبل أن يضيف اليه لقبي رولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016.

وكان فافرينكا سعيدا بـ "مباراة رائعة أخرى. المستوى كان مرتفعا جدا والأجواء كانت مميزة للغاية هنا في أستراليا. من الرائع أن أواصل اللعب وعلى هذا المستوى. أنا سعيد حقا بما أقوم به في الملعب".

وبعد أن استهل المباراة بقوة من خلال فوزه بالمجموعة الأولى بسهولة 6-2 في غضون 32 دقيقة فقط بعد كسره إرسال منافسه في الشوطين الرابع والثامن، كان فافرينكا الذي لم يفز بأي لقب منذ تتويجه بالسادس عشر في مسيرته عام 2017 في دورة جنيف، على شفير توديع ملبورن بخسارته المجموعتين التاليتين دون مقاومة تذكر 2-6 و4-6 بخسارته إرساله ثلاث مرات.

إلا أن خبرته لعبت دورها في المجموعة الرابعة أمام الروسي البالغ 23 عاما، فحسمها بشوط فاصل 7-2 بعد أن عجز أي منهما عن كسر إرسال الآخر، قبل أن يفرض هيمنته على المجموعة الخامسة الحاسمة 6-2 بسكر إرسال الروسي مرتين، منهيا المواجهة في ثلاث ساعات و25 دقيقة.

وحرم فافرينكا منافسه الروسي الذي خسر حتى الآن جميع المباريات الخمس التي خاض خلالها مجموعة خامسة حاسمة، من بلوغ ربع النهائي الثاني له فقط في الغراند سلام، بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين وصل الى النهائي قبل الخسارة أمام الإسباني رافايل نادال.

ويلتقي فافرينكا في ربع النهائي الثامن عشر له في الغراند سلام الألماني ألكسندر زفيريف السابع أو الروسي الآخر أندري روبليف السادس عشر.

كما بلغ ربع النهائي أيضاً النمساوي دومينيك تييم الخامس للمرة الأولى في ملبورن بتغلبه دون عناء على الفرنسي غايل مونفيس العاشر 6-2 و6-4 و6-4.

ويصطدم حلم تييم باحراز لقبه الكبير الأول بعقبة صعبة جدا في ربع النهائي متمثلة بنادال الأول، وذلك حال فوز الأخير الإثنين أيضا على الأسترالي نيك كيريوس.

وفاجأ النمساوي الجميع بعد التأهل الى ربع النهائي للمرة السادسة في الغراند سلام (وصل الى نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 وخرج من ربع نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2018)، بقرار التخلي عن النجم السابق مواطنه توماس موستر كمستشار له، وذلك بعد أسابيع معدودة على بدء التعاون مع بطل رولان غاروس لعام 1995.

ورفض تييم تضخيم المسألة، قائلا "حسنا، لم يحصل أي شيء سيء. لكن سبق أن قلنا قبل بدء العلاقة، أنه إذا لم تجر الأمور كما نريد، سنوقفها، وهذا ما حصل".