سيرينا تعبر بصعوبة وتلاقي هاليب

احتاجت كل من اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة والأميركية المخضرمة سيرينا وليامس العاشرة إلى ثلاث مجموعات لتخطي الاسبانية غاربيني موغوروسا 4-6 و6-4 و7-5 والبيلاروسية ارينا سابالينكا 6-4 و2-6 و6-4 توالياً.



وأنقذت أوساكا كرة الحسم عندما تخلفت 3-5 في المجموعة الأخيرة وتخلفت على إرسالها 15-40 في المجموعة الثالثة قبل أن تكسر إرسال منافستها مرتين لتحسم النتيجة في صالحها في ساعة و55 دقيقة.

وقالت أوساكا: "كنت متوترة طوال المباراة، أعتقد بأن بعض الأشخاص كانوا يرون ذلك، لم يكن شعوري جيداً لكني كافحت من أجل كل نقطة لكي أخرج فائزة".

وستلعب أوساكا مع التايوانية سو ووي التي تخطت التشيكية فوندوروسوفا 6-4 و6-2.

أما سيرينا الساعية إلى إحراز لقبها الرابع والعشرين الكبير ومعادلة رقم الأسترالية مارغريت كورت، فتخطت خسارتها المجموعة الأولى لتحسم الثانية والثالثة في صالحها.

وقالت سيرينا: "أنا سعيدة لأنني خرجت من كمين هذه المباراة".

وتلتقي سيرينا في الدور المقبل مع الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية الفائزة على البولندية ايغا شفيونتيك بطلة رولان غاروس الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنتيجة 3-6 و6-1 و6-4.

وقالت هاليب: "كنت أدرك بأنها تسدد الكرة بقوة، لكن بعد خسارتي المجموعة الأولى جعلتها تتحرك أكثر ما أدى إلى ارتكابها الأخطاء".

وعن مواجهتها المرتقبة مع سيرينا قالت الرومانية: "يتعين عليّ اللعب بأفضل طريقة ممكنة للتغلب عليها".

