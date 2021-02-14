دجوكوفيتش يتخطى روانيتش

وتغلب نولي على آلامه في عضلات المعدة وفاز في المباراة بواقع 7-6، 4-6، 6-1، 6-4 وذلك في ساعتين و56 دقيقة.

وتعرض دجوكوفيتش للإصابة خلال مباراته ضد الأميركي الشاب تايلور فريتز في الدور السابق واحتاج إلى استراحة طبية وإلى خمس مجموعات للفوز على منافسه وتحدث عن الشك في إمكانية خوض مباراة الوم ضد راونيتش لكنه كان على الموعد.

وعلى الرغم من بعض تعابير الوجه التي أوحت بشعوره بأوجاع جراء الاصابة، فقد نجح في قيادة المباراة إلى بر الأمان محققاً فوزه الثاني عشر في 12 مباراة ضد منافسه من دون أي خسارة.

ويلتقي دجوكوفيتش الساعي إلى لقبه التاسع في البطولة الأسترالية في الدور التالي مع الألماني الكسندر زفيريف.

وقال دجوكوفيتش بعد المباراة "أمضيت كل ساعة منذ يوم الجمعة وأنا أحاول التعافي ولم أكن واثقاً من خوض المباراة حتى حصة التحمية".

وأضاف "لو لم يكن الأمر يتعلق ببطولة غراند سلام لكنت انسحبت من دون أدنى شك. أحاول قدر المستطاع بذل قصارى جهدي أنا وفريقي للتعافي والتواجد على أرضية الملعب".