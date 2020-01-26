دجوكوفيتش يبلغ ربع النهائي ويواصل مشواره بثبات

وهي المرة السادسة والأربعون التي يبلغ فيها الصربي الدور ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى والحادية عشرة في أستراليا حيث يسعى إلى التتويج بلقبه الثامن.

وقال دجوكوفيتش: "دييغو لاعب جيد جداً. كنت أدرك بأنني لا أستطيع أن أمنحه الوقت لكي يتحكم بالإيقاع وحاولت إجباره على الصعود إلى الشبكة من وقت إلى آخر".

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور التالي مع الكندي العملاق ميلوش راونيتش.

واعتبر دجوكوفيتش بأنّ مواجهة الكندي لن تكون سهلة بقوله "الأمر سيكون مختلفاً في مواجهة راونيتش. فهو أحد أطول وأميز اللاعبين ويتمتع بإرسالات قوية جداً. يتعين علي أن أكون جاهزاً لكي أرد إرسالاته الصاروخية".

ولم يخسر راونيتش أي مجموعة حتى الآن ونجح في إقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثالث، لكن دجوكوفيتش فاز في مبارياته التسع التي جمعته بالكندي حتى الآن.