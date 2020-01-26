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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

دجوكوفيتش يبلغ ربع النهائي ويواصل مشواره بثبات

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واصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب زحفه بثبات نحو المباراة النهائية لبطولة استراليا المفتوحة للتنس ضمن الـ"غراند سلام" بفوزه السهل على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-3 و6-4 و6-4 الأحد في ملبورن.

Reuters

وهي المرة السادسة والأربعون التي يبلغ فيها الصربي الدور ربع النهائي في البطولات الأربع الكبرى والحادية عشرة في أستراليا حيث يسعى إلى التتويج بلقبه الثامن.

وقال دجوكوفيتش: "دييغو لاعب جيد جداً. كنت أدرك بأنني لا أستطيع أن أمنحه الوقت لكي يتحكم بالإيقاع وحاولت إجباره على الصعود إلى الشبكة من وقت إلى آخر".

ويلتقي دجوكوفيتش في الدور التالي مع الكندي العملاق ميلوش راونيتش.

واعتبر دجوكوفيتش بأنّ مواجهة الكندي لن تكون سهلة بقوله "الأمر سيكون مختلفاً في مواجهة راونيتش. فهو أحد أطول وأميز اللاعبين ويتمتع بإرسالات قوية جداً. يتعين علي أن أكون جاهزاً لكي أرد إرسالاته الصاروخية".

ولم يخسر راونيتش أي مجموعة حتى الآن ونجح في إقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثالث، لكن دجوكوفيتش فاز في مبارياته التسع التي جمعته بالكندي حتى الآن.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس نوفاك دجوكوفيتش
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