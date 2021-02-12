دجوكوفيتش وتييم إلى الدور الرابع في إثارة مطلقة



وتغلب دجوكوفيتش على آلام شديدة في البطن ليخطف فوزاً صعباً من فريتز 7-6 (7/1)، 6-4، 3-6، 4-6، 6-2، في الدور الثالث من البطولة، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش (14).

واحتاج دجوكوفيتش إلى استراحة طبية في المجموعة الثالثة، وقال: "أعلم أنّه تمزق في العضلات، لذلك لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من التعافي منها في غضون يومين".

واعتبر انتصاره "بالتأكيد واحد من أكثر الانتصارات خصوصية في حياتي".

وشهدت المباراة توقفاً مؤقتاً قبل حلول منتصف الليل بتوقيت ملبورن ليطلب من الجمهور مغادرة الملعب امتثالاً لقرار مفاجئ من السلطات بإغلاق مدينة ملبورن لخمسة أيام، مع حظر المشجعين وإجبار اللاعبين على التنافس في "فقاعة" صحية.



تييم يقصي "المشاغب"



لكن تلك الجماهير عاشت ليلة "مجنونة" على ملعب "جون سينا أرينا" مع لاعبها كيريوس الذي أشعل حماسهم بتقدمه بمجموعتين قبل أن ينهار في الثلاث التالية، ويحسم تييم المباراة لصالحه 4-6 و4-6 و6-3 و6-4 و6-4.

وعبّر تييم وصيف بطل أستراليا العام الماضي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه قائلاً: "هي أول مباراة لي أمام نك على ملعبه المفضل وبحضور هذه الجماهير الرائعة، لا شك أن هناك أشياء أسهل للقيام بها".

وضرب النمسوي موعداً في الدور الرابع مع البلغاري غريغور ديميتروف (18) الذي انتهت مباراته سريعاً أمام الاسباني بابلو كارينيو بوستا المنسحب بسبب المرض مع بداية المجموعة الثانية، في حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأوّل 6-صفر و1-صفر.



زفيريف يتابع بنجاح

وتابع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادساً، مشواره بنجاح بفوزه السهل على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و6-3 و6-1 في ساعة و43 دقيقة في الدور الثالث.

قال زفيريف "أنا سعيد جداً، لعبت ضده (مانارينو) ثلاث مرات في العام الماضي وكانت جميعها (المباريات) طويلة وصعبة".

وضرب زفيريف موعداً في الدور الرابع مع الصربي دوشان لايوفيتش (23 عالمياً) الذي قلب تخلفه أمام الاسباني بدرو مارتينيس بالمجموعة الأولى إلى فوز بنتيجة 6-7 (6-8) و7-5 و6-1 و6-4.

من ناحية أخرى، فجر الروسي أصلان كاراتسيف مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف ثامناٍ، بنتيجة 6-3 و6-3 و6-3.



ويشارك كاراتسيف، المصنف 114 عالمياً، في أول بطولة كبرى في مسيرته، وقد تمكن من حجز بطاقته للدور الرابع حيث سيقابل الكندي فيليكس أوجييه- ألياسيم الفائز على مواطنه دنيس شابوفالوف 7-5 و7-5 و6-3.

