دجوكوفيتش: المنافسة ستكون مفتوحة في بطولة أستراليا

وقال دجوكوفيتش الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس رابطة المحترفين بفوزه على إسبانيا بقيادة رافايل نادال، الاثنين في سيدني "اعتقد صراحة بأن الأمر مفتوح. ليس ثمة مرشح واضح".

وأضاف "بالطبع هناك فيدرر ونادال وأنا بسبب الخبرة وترتيبنا وبالتالي نحن مرشحون طبيعيون. لكن هناك أيضاً ميدفيديف، وتسيتسيباس وتييم الذين يلعبون بطريقة رائعة".

واعتبر ديجوكوفيتش قياساً بنهائي بطولة الماسترز الذي فاز به تيسيتسيباس على تييم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في لندن، بأن اللاعبين اليوناني والنمساوي "اثبتا نضوجهما على المسرح الكبير ويستطيعان مواجهة أفضل اللاعبين في العالم والتغلب عليهم".

وتابع "الجميع يتحدث عن لاعب من الجيل الجديد يستطيع التتويج بلقب كبير. يبدو لي أن هذا الأمر يقترب لكني آمل ألا يحصل هذا العام".

