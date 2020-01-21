بليشكوفا إلى الدور الثاني وخروج حزين لشارابوفا

وكشفت التشيكية "لقد بدأت المباراة بشكل جيد لكن بدا جليا أنها (ملادينوفيتش) رفعت مستواها في المجموعة الثانية، ما جعل المواجهة متقاربة الى هذا الحد"، مقرة بأنها كانت متوترة في بداية اللقاء "لكن هذا أمر طبيعي في بداية البطولة".

وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل الفائزة من مباراة الأميركية كوكو فانديفيغيه المشاركة ببطاقة دعوة والألمانية لاورا سييغيموند.

كما تأهلت إلى الدور الثاني السويسرية بيليندا بنسيتش السادسة بفوزها على السلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 6-3 و7-5، والأميركية ماديسون كيز العاشرة بفوزها على الروسية داريا كاستاكينا 6-3 و6-1.

وكان اليوم الثاني من البطولة الأسترالية حزينا بالنسبة لشارابوفا التي خاضت على الأرجح مباراتها الأخيرة في ملبورن، حيث توجت بطلة عام 2008 ووصلت إلى النهائي عامي 2012 و2015، إذ انتهى مشوار ابنة الـ32 عاما عند الدور الأول للبطولة الكبرى الثالثة تواليا بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش التاسعة عشرة دون مقاومة 3-6 و4-6.

وكشفت الروسية الفائزة بخمسة ألقاب كبرى، لكن آخرها يعود الى عام 2014 في رولان غاروس، أنها ليست متأكدة من إمكانية العودة الى البطولة الأسترالية التي شاركت فيها ببطاقة دعوة.

وفي ردها على سؤال لوكالة فرانس برس حول عودتها الى ملبورن العام المقبل، قالت شارابوفا التي ستتراجع في تصنيف المحترفات الى إلمركز 350 بعد خروجها المبكر "لا أعلم، لا أعلم. من الصعب جدا علي أن أجزم ما سيحصل بعد 12 شهرا من الآن".

وتابعت "بكل صراحة، لو كنت أعلم الجواب، لقلته لكم. لم أفكر بروزنامتي انطلاقا من هنا".

ولم تخرج شارابوفا التي تراجع مستواها كثيرا بعد الإيقاف لـ15 شهرا بسبب التنشط والإصابات المتلاحقة، من الدور الأول للبطولة الأسترالية منذ عام 2010، لكنها بدأت تعتاد على هذا الأمر في الغراند سلام بعد أن اختبرت هذه الخيبة للمشاركة الثالثة تواليا، في حين تبقى أفضل نتيجة لها منذ تتويجها بلقبها الخامس الأخير عام 2014، وصولها مرة واحدة الى النهائي عام 2015 في ملبورن.

ورفضت الروسية أن تلقي باللوم على الأوجاع التي عانت منها في كتفها خلال الأشهر الأخيرة، موضحة "بإمكاني التحدث عن معاناتي والأمور التي مررت بها بسبب كتفي، لكنها ليست شخصيتي".

ولم تشارك شارابوفا في أي دورة رسمية منذ خسارتها أمام غريمتها الأميركية سيرينا وليامس في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز في آب/أغسطس الماضي، وعادت الى المشاركة هذا الشهر في دورة بريزبين، لكنها ودعت أيضا من الدور الأول على يد الأميركية جنيفر برايدي.