بطولة أستراليا – كينين حاملة اللقب تبدأ مشوارها بفوز عسير

وعانت كينين لتخطي عقبة إينغليس المصنفة خارج نادي المئة الأوليات، وقد أعربت ابنة الـ22 عاما عن عدم رضاها عما قدمته في اختبارها الأول، لاسيما بعد ارتكابها 27 خطأ غير مباشر، قائلة "من الواضح أني لست سعيدة بالطريقة التي لعبت بها".

وتوجت كينين قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير الأول بفوزها في النهائي على الإسبانية غاربيني موغوروسا التي، وخلافا لمنافستها الأميركية التي سقطت أمام بطلة رولان غاروس لعام 2016 وويمبلدون لعام 2017 الأسبوع الماضي خلال مواجهتهما في إحدى الدورات الاستعدادية للبطولة الأسترالية، لم تجد صعوبة تذكر في حجز بطاقتها الى الدور الثاني بفوزها على الروسية مارغاريتا غاسباريان 6-4 و6-صفر.

وتلتقي كينين في اختبارها المقبل الأستونية كايا كانيبي التي تغلبت بدورها على اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا 6-3 و6-1، فيما تلعب موغوروسا مع الروسية الأخرى ليودميلا سامسونوفا التي تخطت بدورها اسبانية أخرى هي باولا بادوسا 6-7 (4-7) و7-6 (7-4) و7-5.

وداع مبكر لأزارانكا

وودعت فيكتوريا أزارنكا من بيلاروسيا، بطلة عامي 2012 و2013، البطولة من الباب الصغير بعدما تأثرت كثيراً بالحجر الصحي الذي فرض عليها لمدة أسبوعين ضمن بروتوكولات فيروس كورونا، بما أنها كانت إحدى حالات المخالطة في الرحلات القادمة إلى أستراليا، ما حرمها من خوض التمارين.

وعانت أزارنكا من مشاكل في التنفس لاسيما خلال المجموعة الثانية من مباراتها والأميركية جيسيكا بيغولا، وبدت وكأنها ستسقط أرضاً ما دفعها إلى طلب وقت مستقطع طبي واستخدام جهاز الاستنشاق، لكن من دون جدوى لتخسر المواجهة في نهاية المطاف 5-7 و4-6.

سفيتولينا إلى الدور الثاني

وبلغت الدور الثاني الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة بعد فوزها الصعب على التشيكية ماري بوسكوفا 6-3 و7-5 (7-5)، لتلتقي الأميركية اليافعة كوكو غوف في اختبار صعب جدا ضد ابنة الـ16 ربيعا التي احتاجت الى 56 دقيقة فقط لتخطي عقبة السويسرية جيل تيخمان 6-3 و6-2، في أداء مختلف تماما لمواجهتهما الأسبوع الماضي في دورة غيبسلاند التحضيرية حين احتاجت الى قرابة ثلاث ساعات لحسم اللقاء.