بطولة أستراليا المفتوحة - كريتشيكوفا وسينياكوفا تحافظان على لقب زوجي السيدات من قبل beIN SPORTS January 29, 2023 08:23 حافظ الزوجي المكون من باربورا كريتشيكوفا وكاتيرينا سينياكوفا على لقبهن في منافسات زوجي السيدات ضمن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وتغلب الثنائي التشيكي في المباراة النهائية على اليابانيتين شوكو آوياما وإنا شيباهارا بمجموعتين دون رد. غراند سلام بطولة استراليا المفتوحة السابق لقب زوجي الرجال في بطولة أسترا اقرأ التالي - آخر الأحداث January 29, 2023 08:23 كريتشيكوفا وسينياكوفا تحافظان على لقب زوجي السيدات January 28, 2023 14:42 لقب زوجي الرجال من نصيب هيجيكاتا وكوبلر January 28, 2023 14:07 نهائي مشوق بين دجوكوفيتش وتسيتسيباس January 28, 2023 14:02 ماذا قالت سابالينكا بعد الظفر بلقب بطولة أستراليا؟ January 28, 2023 12:11 سابالينكا تتوّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة January 27, 2023 12:33 السعادة تغمر دجوكوفيتش January 27, 2023 12:04 دجوكوفيتش يعبر بول بسهولة ويتأهّل إلى النهائي January 27, 2023 09:28 ماذا قال تسيتسيباس بعد بلوغه نهائي بطولة أستراليا؟ January 27, 2023 08:05 تسيتسيباس يبلغ نهائي بطولة أستراليا باقتدار January 26, 2023 13:23 سابالينكا تُقصي لينيت وتبلغ نهائي بطولة أستراليا