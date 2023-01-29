بطولة أستراليا المفتوحة - كريتشيكوفا وسينياكوفا تحافظان على لقب زوجي السيدات

من قبل beIN SPORTS January 29, 2023 08:23 حافظ الزوجي المكون من باربورا كريتشيكوفا وكاتيرينا سينياكوفا على لقبهن في منافسات زوجي السيدات ضمن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.