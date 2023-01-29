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الدوري الإنكليزي الممتاز
بطولة استراليا المفتوحة

بطولة أستراليا المفتوحة - كريتشيكوفا وسينياكوفا تحافظان على لقب زوجي السيدات

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حافظ الزوجي المكون من باربورا كريتشيكوفا وكاتيرينا سينياكوفا على لقبهن في منافسات زوجي السيدات ضمن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتغلب الثنائي التشيكي في المباراة النهائية على اليابانيتين شوكو آوياما وإنا شيباهارا بمجموعتين دون رد.

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