English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
بطولة استراليا المفتوحة

بطولة أستراليا المفتوحة: تييم يحصل على بطاقة دعوة للمشاركة

من قبل

حصل النمساوي دومينيك تييم المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً الجمعة على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

AFP

وغاب النمساوي الذي أرغم الصربي نوفاك دجوكوفيتش على خوض خمس مجموعات في المباراة النهائية للبطولة الأسترالية عام 2020، عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعصم خلال موسم 2021 على الملاعب العشبية.

وأظهر تييم علامات مشجعة لدى عودته إلى المنافسة حيث ارتقى في النصف الثاني من هذا العام إلى المركز 102 عالمياً بعدما كان خارج أفضل 350، وبلغ على الخصوص نصف نهائي دورات غشتاد السويسرية وخيخون الإسبانية وأنتويرب البلجيكية.

وعلى الرغم من صعوده السريع في التصنيف العالمي لم ينجح اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في التأهل المباشر إلى القرعة الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في ملبورن في 16 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتوج تييم بلقب كبير واحد حتى الآن وكان في فلاشينغ ميدوز عام 2020، وحل وصيفاً في رولان غاروس مرتين عامي 2018 و2019.

ومنحت بطاقات دعوة أيضا إلى الثنائي الأميركي تيلور تاونسند وكريستوفر يوبانكس والفرنسيين ديان باري ولوكا فان أش.
 
 

دومينيك تييم بطولة استراليا المفتوحة
السابق دجوكوفيتش يتحدث عن مشاعره بعد
اقرأ
دجوكوفيتش يتحدث عن مشاعره بعد العودة إلى أستراليا
التالي
-

آخر الأحداث

>