بطولة أستراليا المفتوحة: تييم يحصل على بطاقة دعوة للمشاركة

وغاب النمساوي الذي أرغم الصربي نوفاك دجوكوفيتش على خوض خمس مجموعات في المباراة النهائية للبطولة الأسترالية عام 2020، عن الملاعب لمدة تسعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في المعصم خلال موسم 2021 على الملاعب العشبية.

وأظهر تييم علامات مشجعة لدى عودته إلى المنافسة حيث ارتقى في النصف الثاني من هذا العام إلى المركز 102 عالمياً بعدما كان خارج أفضل 350، وبلغ على الخصوص نصف نهائي دورات غشتاد السويسرية وخيخون الإسبانية وأنتويرب البلجيكية.

وعلى الرغم من صعوده السريع في التصنيف العالمي لم ينجح اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في التأهل المباشر إلى القرعة الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في ملبورن في 16 كانون الثاني/يناير المقبل.

وتوج تييم بلقب كبير واحد حتى الآن وكان في فلاشينغ ميدوز عام 2020، وحل وصيفاً في رولان غاروس مرتين عامي 2018 و2019.

ومنحت بطاقات دعوة أيضا إلى الثنائي الأميركي تيلور تاونسند وكريستوفر يوبانكس والفرنسيين ديان باري ولوكا فان أش.



