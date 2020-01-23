بطولة أستراليا المفتوحة - بليسكوفا تواصل مشوارها بنجاح

واصلت المصنفة ثانية عالمياً التشيكية كارولينا بليسكوفا مشوارها نحو التتويج بأول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية ببلوغها الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عقب فوزها على الألمانية لاورا سيغموند 6-3 و6-3.

وأعربت بليسكوفا، المتوجة باللقب الـ16 في مسيرتها الاحترافية في 12 الحالي في بريزبين، عن عدم رضاها على المستوى الذي قدمته أمام الألمانية، وقالت "لم أقدم مباراة جميلة، أسلوب لعبها لا يناسبني".

وأضافت بليسكوفا التي تبقى أفضل نتيجة لها في بطولات الغراند سلام نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2016: "أتمنى أن ألعب بطريقة جيدة في الدور المقبل".

وتلتقي بليسكوفا التي بلغت نصف النهائي في البطولة الأسترالية العام الماضي، في الدور المقبل مع الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا أو الأميركية تايلور تاوسند.

بدورها تمكنت الإسبانية غاربين موغوروزا من بلوغ الدور ذاته بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بمجموعتين لواحدة 6-3 و3-6 و6-3.

وخرجت اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس عام 2017 والمصنفة خامسة عالمياً سابقاً، من الدور الثاني بخسارتها أمام السويسرية بليندا بنسيتش السابعة 5-7 و5-7.

وتلتقي بنسيتش في الدور القادم مع الإستونية أنيت كوتافيت الفائزة على الإسبانية سارا سوريبيس 6-2 و4-6 و6-1.

وقرّرت أوستابنكو المشاركة في بطولة أستراليا رغم وفاة والدها مطلع الشهر الحالي والتي اضطرتها إلى الانسحاب من دورة أوكلاند النيوزيلندية، وقالت عقب تأهلها إلى الدور الثاني الثلاثاء "قررت اللعب (بطولة أستراليا المفتوحة) كي أشغل نفسي. لو بقيت في المنزل، أعتقد أنني سأنتكس أكثر".

وتجاوزت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى عالمياً سابقاً عقبة الأسترالية بريسيلا هون بسهولة بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2، لتضرب موعداً في الدور القادم مع الفائزة من مواجهة الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا والإيطالية كاميلا جورجي.

ونجحت البلجيكية إيليز ميرتنز في تخطي البريطانية هيذر واطسون بالفوز عليها بسهولة بالغة 6-3 و6-صفر، لتضرب موعداً مع الأميركية سيسي بيليس الفائزة على التشيكية كارولينا موتشوفا 6-4 و6-4.

وتفوّقت الهولندية كيكي بيرتنز على الأسترالية أرينا راديونوفا بمجموعتين نظيفتين 6-3 و7-5، وستواجه في الدور المقبل الكازاخستانية زاريا دياس التي نجحت في الفوز على الروسية آنا بلينكوفا 4-6 و6-3 و6-4.

وبلغت الكرواتية دونا فيكيتش الدور ثالث بفوزها على الفرنسية أليز كورنيه 6-4 و6-2، لتضرب موعداً مع البولندية إيغا شيواتيك الفائزة على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6-3 و7-5.