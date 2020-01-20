بطولة أستراليا المفتوحة: تأهل أوساكا وسيرينا وخروج فينوس

وكسبت أوساكا (22 عاماً) المجموعة الأولى بسهولة 6-2 قبل أن تخسر إرسالها مرة واحدة في المجموعة الثانية وكانت في الشوط الخامس 1-4 حيث وجدت نفسها متخلفة 2-4 لكنها انتفضت وكسبت أربعة أشواط متتالية لتحسمها في صالحها 6-4 وبالتالي المباراة في ساعة و20 دقيقة.

وارتكبت أوساكا العديد من الأخطاء المباشرة بلغت 28 مقابل 13 للتشيكية المصنفة 59 عالمياً والبالغة من العمر 21 عاماً.

وقالت أوساكا "لم ألعب ضدها أبداً في السابق وبالنسبة لي لا يزال من الصعب اللعب ضد لاعبة لم يسبق لي مواجهتها في الدور الأول لبطولة كبرى. ولكنها أصغر مني وأعتقد أننا سنلتقي دائماً في المستقبل".

وتلتقي أوساكا التي توّجت بلقب العام الماضي على حساب التشيكية بترا كفيتوفا، في الدور الثاني مع الصينية سايساي زهانغ.

سيرينا بسهولة

وحجزت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (38 عاماً) بطاقتها إلى الدور الثاني بفوز سهل على الروسية أناستازيا بوتابوفا المصنفة تسعين عالمياً 6-صفر و6-3.

واحتاجت سيرينا، التاسعة عالمياً والساعية إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى (24) الموجود بحوزة الأسترالية مارغاريث كورت، إلى 58 دقيقة فقط للتغلب على بوتابوفا، لتضرب موعداً مع السلوفينية تامارات زيدانسيك السبعين أو الكورية الجنوبية نا-لاي هان الـ179 والمشاركة ببطاقة دعوة.

وتوّجت سيرينا بطلة سبع مرات في أستراليا آخرها في 2017 على حساب شقيقتها فينوس، وكان الأخير لها أيضاً في البطولات الكبرى حيث خسرت بعد ذلك أربع مباريات نهائية في الغراند سلام، ولم تفز خلالها حتى بأي مجموعة.

وافتتحت الأميركية الموسم الحالي بطريقة جيدة بتتويجها في دورة أوكلاند النيوزيلندية الأسبوع الماضي، محقّقة لقبها الثالث والسبعين في مسيرتها الاحترافية، والأول لها منذ أستراليا المفتوحة عام 2017.

وكرّرت اللاعبة الأميركية الواعدة كوري غوف ابنة الخامسة عشرة إنجازها في الدور الأول لبطولة ويمبلدون العام الماضي عندما أطاحت بمواطنتها المخضرمة فينوس وليامس (39 عاماً) من الدور الأول، وأخرجتها من الدور ذاته في البطولة الأسترالية بالفوز عليها 7-6 (7-5) و6-3.

وتلتقي غوف المصنفة 67 عالمياً في الدور المقبل مع الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 75 عالمياً.

وتعتبر غوف أصغر لاعبة تشارك في بطولة بطولة أستراليا ويفصل 24 عاماً بينها وبين منافستها الأكبر في النسخة الحالية والمصنفة 55 عالمياً وصاحبة سبعة ألقاب كبرى (5 في ويمبلدون و2 في فلاشينغ ميدوز).

وكانت غوف تغلبت على فينوس في الدور الأول من بطولة ويمبلدون 6-4 و6-4 العام الماضي.

وهي المرة الخامسة التي تخرج فيها فينوس من الدور الأول للبطولة الأسترالية بعد أعوام 2006 و2014 و2016 و2018، علماً بأن أفضل نتيجة لها في ملبورن المباراة النهائية عامي 2003 و2017 وخسرتهما أمام شقيقتها سيرينا.