بداية قوية لنادال في بطولة أستراليا المفتوحة

بعد طي صفحة مشاركة الصربي نوفاك دجوكوفيتش من عدمها وترحيله من ملبورن على خلفية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، انتقل التركيز إلى المنافسات في أرضية الملعب حيث حقق الإسباني رافايل نادال بداية قوية في مستهل مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وبدأ نادال المصنف خامساً على العالم مشواره في أولى البطولات الأربع الكبرى بقوة من خلال فوزه السهل الإثنين على الأميركي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2.

واحتاج الإسباني البالغ 35 عاماً إلى ساعة و49 دقيقة لحسم بطاقته إلى الدور الثاني في هذه البطولة التي خسرت بطلها دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً بعد ترحيله الأحد من ملبورن على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا قبل الغاء تأشيرته على دفعتين.

وكان نادال راضياً عما قدمه في أول مبارياته في ملبورن بارك، قائلاً "مستواي يتحسن. من الصعب القول أين أصبحت مقارنة بأفضل مستوياتي. يجب التعامل مع الأمر كل يوم على حدة وأن أتقبل بأن الأمور ليست جيدة طيلة الوقت، مع الإبقاء على إيجابيتي من أجل اللعب بطاقة جيدة...".

ومرت 13 سنة منذ تتويج "الماتادور" بلقبه الوحيد في ملبورن عام 2009، رغم وصوله بعد ذلك إلى المباراة النهائية أربع مرات.

واستعد الإسباني بأفضل طريقة ممكنة بإحرازه لقب دورة ملبورن، في أولى مشاركته في دورة رسمية منذ أوائل أب/أغسطس الماضي قبل أن يبتعد قرابة خمسة أشهر عن المنافسات بسبب الإصابة.

عاد بطل رولان غاروس 13 مرة وشارك في دورة استعراضية في أبو ظبي في كانون الاول/ديسمبر الفائت، أصيب على إثرها بفيروس كورونا لدى عودته الى بلاده، قبل أن يتعافى ويتوجه الى ملبورن.

ويأمل نادال الاستفادة على أكمل وجه من غياب دجوكوفيتش عن البطولة التي توج الصربي بلقبها تسع مرات، من أجل الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع المصنف أول عالمياً وغريمه السويسري الغائب عن البطولة روجيه فيدرر (20 لقباً).

وسيكون الاختبار التالي للإسباني في مواجهة الفائز من مباراة الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس والألماني يانيك هانفمان.

أبرز النتائج

وفي أبرز النتائج عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع في البطولة بفوزه على الأميركي براندون ناكاشيما 4-6 و6-2 و7-6 (7-5) و6-3، والكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري 7-6 (7-3) و6-4 و3-6 و7-6 (7-3).