استهلالية ناجحة لأوساكا وأنس جابر تعلن انسحابها

من جهتها انسحبت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة قبل مباراتها في الدور الأول مع الإسبانية نوريا باريساس بسبب إصابة في الظهر بحسب ما أعلن المنظمون.

وسبق لجابر أن انسحبت الأسبوع الماضي من مباراتها في الدور ربع النهائي لدورة سيدني أمام الاستونية أنيت كونتافيت نتيجة إصابة في أسفل الظهر كانت السبب في انسحابها أيضاً الإثنين.

وقالت التونسية في حسابها على تويتر: "تعرضت لإصابة في ظهري الأسبوع الماضي في سيدني. قمت بكل شيء كي أكون جاهزة واعتقدت بأني سأتعافى في الوقت المناسب للمشاركة هنا".

وتابعت "للأسف، الألم ما زال موجوداً واللعب بهذه الظروف قد يهدد موسمي بأكمله".

وبعد موسم مضطرب واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى الى تراجعها في تصنيف المحترفات، تأمل أوساكا (24 عاماً) أن تذهب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة في مسيرتها ورفع عدد ألقابها الكبرى الى خمسة (توجت مرتين ببطولة أميركا المفتوحة).

وضربت اليابانية بقوة وتقدمت في المجموعة الأولى 5-صفر في طريقها لحسم اللقاء في 68 دقيقة ضد منافسة "لا أعرف عنها الكثير" بحسب ما أفادت، مضيفة "لقد لعبت بشكل رائع وقاتلت على كل كرة. أنا سعيدة وحسب بوجودي هنا. يراودني شعور خاص دائماً بالعودة الى هنا".

وتلتقي أوساكا في الدور الثاني الأميركية ماديسون برنغل التي تغلبت على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-1 وصفر-6 و5-صفر ثم بالانسحاب.

كرييتشيكوفا تتقدم بقوة

وعلى غرار أوساكا، لم تجد التشيكية باربورا كرييتشيكوفا المصنفة رابعة التي فاجأت العالم العام الماضي بإحرازها لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، صعوبة في حسم بطاقتها بفوزها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-2 و6-صفر.

وتلتقي التشيكية البالغة 26 في الدور الثاني الذي يبقى أفضل نتيجة لها في ملبورن (شاركت مرتين فقط سابقاً)، الصينية وانغ شيو التي تغلبت على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 7-5 و6-3.

وبعدما حظيت بشرف أن تكون صاحبة أول إرسال على ملعب رود لايفر أرينا في نسخة هذا العام، انحنت الألمانية تاتيانا ماريا أمام اليونانية ماريا ساكاري الخامسة في البطولة التي خرجت منتصرة 6-4 و7-6 (7-2).

ولم تجد البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المصنفة 24 والفائزة باللقب عامي 2012 و2013، صعوبة في تخطي عقبة المجرية بانا أودفاردي 6-3 و6-1، فيما كانت الأميركية الشابة كوري غوف الثامنة عشرة أبرز ضحايا اليوم الأول بخسارتها أمام الصينية وانغ كيانغ 4-6 و2-6.

