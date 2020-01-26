أنس جابر: "لم أستسلم ... الأمر لا يصدق"

وتمكنت أنس جابر من تخطي عقبة الصينية كيانغ وانغ بمجموعتين دون رد 7-6 (7-4) و6-1، ووصلت إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وباتت أول عربية تبلغ ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وعلى الرغم من تخلفها 1-4 في المجموعة الأولى نجحت جابر في إدراك التعادل لتفرض جولة فاصلة حسمتها في صالحها علماً بأنّ اللاعبة الصينية حصلت على كرة الحسم في هذه المجموعة على إرسال جابر في الشوط التاسع لكن الأخيرة نجحت في إنقاذ الموقف.

واعتبرت جابر بأن حسمها هذه المجموعة كان مفتاح فوزها في المباراة: "لم استسلم في المجموعة الأولى وكنت أدرك بأنّ الجولة الفاصلة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة إلي، أنا سعيدة جداً للطريقة التي لعبت فيها اليوم لا سيما في المجموعة الثانية".

وتعادلت الأرقام في الجولة الفاصلة 4-4 قبل أن تفوز جابر بالنقاط الثلاث التالية وتحمسها في صالحها.



وقالت جابر "أنا أرتجف، الأمر لا يصدق، لا أستطيع وصف المشاعر التي تختلجني".

وستلعب جابر مع الأميركية كينن التي تجاوزت الشابة كوكو غوف بمجموعتين لواحدة.